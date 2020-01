Chris Paul se dirige vers le 10e match des étoiles

Chris Paul va à un autre match des étoiles.

Initialement rapporté par Chris Haynes de Yahoo! Sports, Paul a été sélectionné comme une des réserves voté par les entraîneurs de la ligue.

La NBA l’a officialisé, annonçant la nouvelle juste après 18 heures. CT.

Il s’agit de la 10e sélection All-Star pour Paul, sa première depuis la saison 2015-16 lorsqu’il représentait l’Ouest en tant que membre des Los Angeles Clippers.

Paul était le joueur par excellence du jeu des étoiles en 2012-13.

Per Shams Charania de The Athletic, complétant également les réserves pour l’Ouest, sont Damian Lillard, Donovan Mitchell, Nikola Jokic, Rudy Gobert, Brandon Ingram et l’ancien gardien du Thunder, Russell Westbrook.

Pour l’Est, Jimmy Butler, Kyle Lowry, Ben Simmons, Khris Middleton, Jayson Tatum, Bam Adebayo, ainsi que l’ancien centre de Thunder, Domas Sabonis, constituent les réserves.

La NBA a annoncé des changements drastiques au format du All-Star Game, y compris des plans pour incorporer un hommage à feu Kobe Bryant, jeudi après-midi.

Au lieu d’un match standard de quatre quarts, les deux équipes s’affronteront pour gagner chacun des trois premiers trimestres, le score étant remis à 0-0 après chaque période de 12 minutes.

Le quatrième trimestre ne sera pas chronométré.

Comme expliqué par ESPN, «l’équipe qui remporte le match des étoiles sera la première à atteindre un score cible, déterminé par le total des points que l’équipe en tête a marqué au cours des trois premiers trimestres combinés – plus 24, le signe évident de Bryant. “

Selon le président de la NBA pour les opérations de la ligue, Byron Spruell, il y avait déjà des discussions en place pour changer le format lorsque la tragédie de dimanche s’est produite.

«Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir au bon nombre cible à utiliser pour le quatrième trimestre. À travers les événements de cette semaine, il est devenu clair pour nous que le seul nombre approprié pour le match des étoiles de cette saison est de 24. »

De multiples hommages à Bryant, à sa fille Gianna et aux sept autres victimes de l’accident d’hélicoptère devraient avoir lieu tout au long du week-end des étoiles.

Le match des étoiles 2020 aura lieu le dimanche 16 février. Le coup d’envoi est prévu à 19 h. CT sur TNT.

.