Chris Paul se sent «rafraîchi» lors de sa première saison en OKC

Il ne fait aucun doute que Chris Paul a ressemblé à un nouveau joueur cette année.

Ou peut-être, plus précisément, il ressemble au joueur qu’il était il y a près d’une décennie.

La renaissance du CP3 était pleinement visible pendant le week-end des étoiles, avec 23 points en carrière dans le jeu des étoiles et même un dunk de haut vol.

Lors de sa première saison avec le Thunder, le score de Paul est en hausse par rapport à il y a un an, son pourcentage de tirs s’est considérablement amélioré et peut-être plus important encore, sa santé a été excellente.

Le vétéran garde a exprimé les avantages de devenir végétalien pendant l’intersaison.

Mais ce n’est pas seulement le changement de régime qui fait que Paul se sent bien, c’est aussi un changement de décor. Paul s’est assis avec Maria Taylor d’ESPN avant le match des étoiles et lui a dit qu’il se sentait «rafraîchi» lors de sa première saison en OKC.

«Je passais un moment incroyable à LA. Et cette première année à Houston a été incroyable. C’était juste une façon différente de jouer. Vous savez, mais le but ultime était de gagner un championnat. Mais à cette époque, a eu cette terrible blessure. Être blessé, vous pouvez perdre confiance en vous, toutes les choses de types différents qui vous traversent la tête, mais c’est rafraîchissant d’être en Oklahoma et le plus important, c’est aussi d’être en bonne santé.

L’un des plus gros coups contre Paul avant cette saison a été son incapacité à rester en bonne santé.

De 2017 à 2019, il a manqué de temps en raison de diverses blessures, notamment aux genoux, à la hanche, à l’aine et aux ischio-jambiers, y compris une absence de cinq semaines l’an dernier avec les Rockets alors qu’il soignait une blessure à la cuisse droite.

Paul a disputé seulement 58 matchs à chacune de ses deux saisons à Houston. Cette année à Oklahoma City, il a déjà joué en 54, et le seul match qu’il a raté était pour des raisons personnelles immédiatement après la mort de Kobe Bryant.

Paul a déclaré lors de l’interview qu’il avait remarqué une différence cette saison dans sa capacité à récupérer plus rapidement, principalement en raison de son régime végétalien, et qu’il se sentait à son meilleur le deuxième jour consécutif.

Oklahoma City revient à l’action vendredi soir quand ils accueillent les Denver Nuggets.

