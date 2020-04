Chris Paul s’est assis dans son allée pendant 3 heures en attendant le résultat du test du coronavirus

Lorsque le meneur du Thunder d’Oklahoma City, Chris Paul, a quitté Oklahoma pour rentrer chez lui avec sa famille, le All-Star ne pouvait pas initialement entrer dans la maison et voir ses enfants.

C’est parce que Paul attendait toujours le résultat de son test de coronavirus. La star du Thunder a parlé de son expérience avec COVID-19 dans le dernier épisode d’All The Smoke avec Matt Barnes et Stephen Jackson:

“Quand j’ai quitté l’Oklahoma pour venir [home], Je n’avais pas eu mon [COVID-19 test] résultats en arrière. Donc je suis rentré chez moi, je n’avais pas vu mes enfants depuis All-Star Weekend. Je ne pouvais pas entrer dans la maison, cependant », a déclaré Chris Paul.

“Je me suis assis dans l’allée pendant trois heures parce que je n’avais pas récupéré mon test. Je pouvais voir mes enfants, mais je ne pouvais pas aller les toucher… C’était difficile en soi. »

Paul a finalement récupéré ses résultats et ils étaient heureusement négatifs.

Le CP3, qui en est à sa première saison avec le Thunder après avoir joué pour les Houston Rockets les deux dernières saisons, affichait une moyenne de 17,7 points, 4,9 rebonds et 6,8 passes décisives pour OKC avant la suspension de la NBA.

Le Thunder avait en fait le même record que les Rockets, qui ont échangé Paul contre OKC pour l’ancien MVP Russell Westbrook l’été dernier.

Si la saison 2019-20 reprend, Paul et le Thunder seront à la cinquième place du classement de la Conférence Ouest.

