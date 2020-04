Chris Paul s’incline face à Allie Quigley en quarts de finale de la compétition HORSE

Bien que le monde du sport soit actuellement en pause en raison de la pandémie de COVID-19, certains des meilleurs joueurs actuels et anciens du basket-ball se sont réunis pour voir dont le sauteur pourrait l’emporter dans le défi HORSE de la NBA.

La compétition a été télévisée dimanche sur ESPN, et la star d’Oklahoma City Thunder Chris Paul était l’un des concurrents. Il a affronté le gardien du ciel de Chicago, Allie Quigley, et a perdu le quart de finale. Quigley a seulement terminé avec H-O-R.

Avec cette victoire, Quigley s’est qualifiée pour les demi-finales et elle affrontera le gardien des Chicago Bulls Zach LaVine en demi-finale. Les demi-finales seront télévisées jeudi sur ESPN.

Paul a tiré à l’extérieur à son domicile en Californie, et Quigley a tiré à l’extérieur dans l’Illinois. Les deux joueurs étant parmi les meilleurs tireurs de basket-ball, Paul et Quigley ont ouvert le jeu avec certaines marques.

La première lettre n’a pas été gagnée jusqu’à ce que Paul manque un coup de coin droit du côté droit. Paul a ensuite ramassé rapidement un «O» après que Quigley ait encaissé un tir du côté gauche en s’asseyant.

Paul a demandé à Quigley de récupérer sa première lettre avec un lancer franc régulier. Quigley a néanmoins maintenu son avance.

Elle a étendu son avance lorsqu’elle a coulé un recul droitier de l’aile droite. Quigley a mis encore plus de pression sur Paul lorsqu’elle a fait un tir de banque du coude droit. Paul a raté et il avait H-O-R-S.

L’un des clichés les plus créatifs de Paul a donné à Quigley un H-O. Il tourna le dos au cerceau et leva la jambe gauche dans sa main. Il s’est ensuite légèrement tourné vers le cerceau et a tiré avec une main.

Paul est un tireur solide, car il a atteint un clip de 36,2% à partir de la ligne des 3 points cette saison. Quigley est l’un des meilleurs tireurs de la WNBA, car elle a tiré 44,2% de la ligne des 3 points au cours de la saison 2019. C’était la troisième note la plus élevée de sa carrière.

Le pays étant toujours engagé dans la distanciation sociale, la tenue de cette compétition était un moyen cool pour les fans de voir certains de leurs joueurs préférés montrer leurs coups de tir et leur créativité.

