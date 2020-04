Chris Paul voit que l’équipe parfaite n’existe pas pour regarder The Last Dance

Le gardien du Thunder d’Oklahoma City, Chris Paul, est dans la NBA depuis 2005, et en tant que vétéran, son point de vue sur les événements dans la ligue est devenu plus complexe à chaque saison.

Paul a récemment discuté avec Maverick Carter et Paul Rivera sur WRTS: After Party, et il a dit que regarder The Last Dance l’a aidé à voir que le concept d’une équipe parfaite n’existe pas.

“Plus je regarde ça, plus on a de chance de voir qu’il n’y a pas d’équipe parfaite”, a déclaré Paul. “C’est tellement stupide de voir même les histoires parce que ces histoires que nous voyons maintenant sont la raison pour laquelle beaucoup d’entre nous, je sais pour moi, pourquoi je suis dans la NBA.”

Paul, 10 fois joueur d’étoiles, a approfondi la façon dont il a une perspective différente de ce qu’il a appris dans le documentaire en raison de son temps dans la ligue.

“Maintenant, pour pouvoir le vivre et être dans ces vestiaires, et être dans la NBA, certaines choses sont choquantes parce que vous y retournez et pensez-y quand vous étiez enfant”, a déclaré Paul. “Mais maintenant que je suis dans la ligue, je ne suis pas surpris parce que vous comprenez qu’il n’y a pas d’équipes parfaites.”

La ligue est remplie de champions qui ont connu un parcours difficile avant de remporter leur premier titre.

Michael Jordan a perdu trois séries éliminatoires contre les Pistons de Detroit avant que lui et les Chicago Bulls ne les balayent lors des finales de la Conférence de l’Est 1991; La Jordanie a remporté son premier championnat cette année-là, alors que les Bulls battaient les Lakers de Los Angeles en cinq matchs.

LeBron James avait une fiche de 1-2 dans sa carrière en séries éliminatoires contre les Celtics de Boston avant que lui et le Heat de Miami ne les détrônent lors des finales de la Conférence Est 2012; James a remporté son premier championnat en 2012, alors que le Heat avait vaincu le Thunder en cinq matchs.

Mis à part les champions, la NBA compte une multitude d’équipes qui ne pourraient tout simplement pas surmonter la bosse.

Quelques exemples récents sont les Phoenix Suns du milieu à la fin des années 2000, ainsi que les équipes des Los Angeles Clippers que Paul a dirigées du début au milieu des années 2010.

Avec Paul ayant son niveau de perspicacité, il ne fait qu’ajouter à une notion sous-estimée qui s’applique à n’importe quelle époque: aucune équipe n’est parfaite.

