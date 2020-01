Chris Webber n’aime pas Kyrie Irving essayer de jouer au directeur général

Jeudi, lors de la retransmission par TNT du match de Brooklyn contre les Lakers de Los Angeles, Kyrie Irving a commenté que les Nets devaient ajouter quelques pièces.

Collectivement, j’ai l’impression que nous avons de superbes pièces, mais il est assez évident que nous avons besoin d’une ou de deux autres pièces qui me complimenteront, KD (Durant), DJ, GT, Spence (Dinwiddie), Caris, et nous verrons comment qui évolue.

Après avoir entendu Marv Albert, annonceur de TNT play-by-play, lire la citation, Chris Webber, analyste de TNT NBA et ancien attaquant de NBA, a déclaré qu’il sentait que Irving “avait l’air d’être le directeur général” – et qu’il n’était pas fan de l’approche du meneur de jeu:

Je ne pense pas que ce soit une bonne façon d’être un leader. … Si je suis un coéquipier à la fin de cette liste, il est tout simplement injuste que vous répondiez à cette question en profondeur. Parce que tu n’es pas obligé.

Webber a développé son propos, soulignant à quel point Irving n’avait pas raison d’appeler autant de ses coéquipiers:

En tant que membre des médias, j’aime l’honnêteté. En tant que basketteur ou membre de la famille, je sais que vous devez savoir tempérer vos commentaires pour protéger vos potes. Il doit les protéger. Surtout les plus faibles au bout du banc. Non pas qu’ils soient plus faibles, mais ils ne passent pas par ce que vous traversez. Dans quel but? C’est comme un quart-arrière faisant tous ces gestes fous quand un récepteur laisse tomber une passe grande ouverte. Il y a des parties de leadership qui font mal. Il y a des parties de leadership qui sont seules. Il y a des parties du leadership que vous ne pouvez pas expliquer et vous avez des ennuis quand vous essayez de le faire.

Irving a depuis lors adressé ses premiers commentaires à ses coéquipiers, mais les anciens joueurs continuent de critiquer le meneur.

