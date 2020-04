Christian McCaffrey vaut-il le salaire RB le plus riche de la NFL? Un débat

Christian McCaffrey devait prolonger son contrat après avoir dépassé les attentes pendant trois ans dans la NFL. Les Panthers ont livré – et en ont fait le porteur de ballon le plus cher de la ligue.

Carolina a remis à son coureur / récepteur vedette une prolongation de contrat de quatre ans d’une valeur de 64 millions de dollars. Le salaire annuel moyen de 16 millions de dollars de McCaffrey a éclipsé les 15 millions de dollars qu’Ezekiel Elliott a gagnés grâce au contrat de six ans qu’il a signé avec les Cowboys en septembre dernier. C’est beaucoup d’argent pour une équipe en reconstruction de s’engager dans un rusher non quart-arrière ou sans passe, mais cela pourrait être une bonne affaire si McCaffrey peut maintenir son niveau de jeu All-Pro au cours de son nouveau contrat.

Les Panthers font un pari de 64 millions de dollars sur un jeune porteur de ballon moins d’un mois après que les Rams ont avalé une grande partie de la casquette morte pour libérer Todd Gurley, une arme précieuse. Caroline va-t-elle regretter cette décision? Ou est-ce que le fait de s’enfermer dans un tandem McCaffrey-Teddy Bridgewater dans le champ arrière était le bon jeu pour une équipe qui avait besoin de direction après une année mouvementée?

Parlons-en.

Christian McCaffrey est-il le porteur de ballon le plus précieux de la NFL?

Christian D’Andrea: McCaffrey vient de mener la ligue à quelques mètres de la mêlée et des touchés totaux malgré le fait de jouer pour une équipe qui a commencé Kyle Allen et Will Grier pendant plusieurs matchs. Les opposants savaient ce qui allait arriver et il encore leur a laissé tomber une saison de 1000 verges au sol pour se précipiter / recevoir – ce que deux autres hommes de l’histoire de la NFL (Roger Craig et Marshall Faulk) n’ont jamais fait auparavant. Il n’aura pas 24 ans avant l’été.

Je ne suis pas sûr que j’aime rembourser plus de 12 millions de dollars par an, mais si vous allez vous ruiner, McCaffrey est un pari aussi sûr que vous pouvez le trouver en 2020.

Adam Stites: Je suis d’accord, il est difficile de faire valoir l’argument pour quelqu’un d’autre. Il y a des dos plus traditionnels comme Elliott, Derrick Henry, Saquon Barkley et Dalvin Cook qui seraient plus fiables en courant directement dans l’intestin. Ensuite, il y a des joueurs aux multiples facettes comme Austin Ekeler et Alvin Kamara qui ne sont pas loin des capacités de McCaffrey en tant que récepteur. Mais personne ne combine toutes les compétences aussi bien que McCaffrey.

Il ne fait aucun doute que McCaffrey a surclassé le contrat de 17,2 millions de dollars qu’il a signé en tant que recrue pour une période de quatre ans. Cela devait expirer après la saison 2020, bien que Carolina aurait pu choisir une option de cinquième année pour prolonger son contrat jusqu’en 2021. Mais 16 millions de dollars par an? C’est un sacré bond.

Les Panthers regretteront-ils cette extension coûteuse?

D’Andrea: Cette décision ne consistait pas seulement à enfermer un élément précieux de la programmation. C’était une ouverture pour les fans qui ont vu divers éléments essentiels de l’identité des Panthers – Cam Newton, Luke Kuechly, Greg Olsen et Ron Rivera – quitter la ville au cours des sept derniers mois. L’extension de McCaffrey garde un jeune joueur bien-aimé en ville et montre aux fans de la Caroline qu’il y a encore quelque chose de familier à rechercher à Charlotte. C’est le propriétaire d’une équipe de prix bien rangé, David Tepper, peut verser les chèques de paie de McCaffrey.

Cette nouvelle donne lui fera traverser la saison 2025. Il sera probablement relativement préchargé pour préparer McCaffrey pour une autre prolongation en 2023-24 ou pour permettre à Carolina de sortir du reste du contrat tout en mangeant un espace limité de plafond de salaire mort. En conséquence, il est probable que le club est tenu de payer beaucoup d’argent pour les 24 à 27 ou 28 ans de la carrière de McCaffrey.

Ce sont de bonnes années! Faulk n’est devenu son principal All-Pro que lorsqu’il était âgé de 26 ans avec les Rams. Trois des quatre campagnes de Pro Bowl de Craig sont arrivées après l’âge de 26 ans. Bien que l’utilisation de McCaffrey soit une préoccupation – ses 506 portent le cinquième rang de la NFL depuis 2018 et ses 729 touches combinées se classent deuxième derrière seulement Elliott – il y a une chance raisonnable qu’il maintienne son high niveau de jeu à travers l’essentiel (sinon la totalité) de cet accord.

Stites: Peut-être que les Panthers avaient besoin de cette extension pour garder les fans relativement optimistes à propos de l’ère Matt Rhule. Mais le cas du commerce de McCaffrey était beaucoup plus logique pour moi qu’une extension.

Carolina a besoin de beaucoup de travail. Les Dolphins étaient la seule équipe à avoir accordé plus de points que les Panthers la saison dernière. Maintenant, Kuechly, James Bradberry, Mario Addison et Gerald McCoy sont tous partis.

Alors que Bridgewater a été signé pour supplanter Cam Newton et Kyle Allen au poste de quart, la ligne offensive est pire après avoir échangé Trai Turner aux Chargers et permis à Greg Van Roten de marcher en libre arbitre.

Même si McCaffrey continue de bien jouer au cours des quatre prochaines saisons, cela importera-t-il même? En 2019, il avait le troisième plus grand nombre de verges de mêlée qu’un joueur ait jamais connu au cours d’une saison dans la NFL et les Panthers n’ont encore remporté qu’un grand total de cinq matchs.

McCaffrey devait recevoir une énorme prolongation et il avait tous les moyens de décrocher un contrat d’une moyenne d’au moins 15 millions de dollars. Caroline n’a pas eu à être l’équipe pour le payer, cependant. Un joueur aussi élitiste que McCaffrey aurait probablement récupéré un capital-projet important sur le marché commercial. Cela aurait pu être utilisé pour reconstruire la ligne offensive et la défense des Panthers.

Au lieu de cela, ils dépensent 16 millions de dollars par an sur un poste qui ne vaut généralement pas l’investissement.

Y a-t-il un retard de la NFL d’une valeur de plus de 15 millions de dollars par an?

D’Andrea: La valeur de McCaffrey n’est pas seulement qu’il est bon pour environ six mètres par contact – c’est qu’il remplit trois rôles différents par lui-même. Il a pris plus de 86% des portées non-QB des Panthers la saison dernière, dépassant Reggie Bonnafon au sommet du classement de l’équipe par une marge de 287 à 16. Il a joué plus de clichés offensifs (93%) que quiconque sur la liste, sauf les joueurs de ligne offensive Taylor Moton et Matt Paradis. Avec McCaffrey dans la gamme, vous n’avez pas à vous soucier d’un troisième vers le bas ou d’un bleus particulièrement absorbant les éclairs dans la protection contre les passes; il fait tout.

C’est un trait incroyablement utile qui permet à l’équipe de construire une liste de joueurs ailleurs, et nous ne sommes pas encore arrivés au point qu’il a eu plus de captures l’automne dernier (116) que quiconque dans la ligue sauf Michael Thomas. Vous vous souvenez quand Le’Veon Bell a dit qu’il voulait être payé comme un top running back et un n ° 2 wideout? McCaffrey a coché toutes ces cases entre 2019 et 2020. Il obtient maintenant le contrat que Bell voulait.

Cela dit, peu de positions prennent les abus comme un tailback, et le risque d’épuisement professionnel est très élevé. McCaffrey n’a pas raté un match de sa carrière professionnelle, mais le bilan des joueurs qui obtiennent le ballon autant qu’il ne l’est pas. Depuis 2000, seulement 13 joueurs ont en moyenne au moins 300 touches par saison au cours de leurs trois premières années dans la ligue. Cela va de l’inspiration (LaDainian Tomlinson, Adrian Peterson, Matt Forte) à l’inquiétude (Domanick Williams, Alfred Morris, Gurley). Tous ces succès s’additionnent, ce qui fait que consacrer huit pour cent de votre plafond salarial à un seul dos est un pari difficile à faire.

Je ne serais pas heureux de payer à quiconque une élite en liquide hors du champ arrière, mais si je devais choisir un gars, j’irais avec le joueur de 23 ans qui vient de saccager la ligue pour plus de 2000 verges au total.

Stites: L’histoire récente est toute la preuve dont vous avez besoin pour affirmer que le retour en arrière ne vaut pas un prix élevé. C’est malheureux, car peu de coureurs ont même la possibilité de signer une prolongation et McCaffrey a clairement gagné une augmentation.

Mais une prolongation pour David Johnson a brûlé les Cardinals, les Jets ont immédiatement regretté d’avoir signé Bell, et les Cowboys auraient mieux fait de payer Dak Prescott avant Elliott. Un énorme contrat pour un porteur de ballon n’a poussé aucune de ces équipes plus près de concourir pour un Super Bowl.

Cela fait très longtemps que le plan pour une équipe de championnat comprenait une part importante du plafond salarial consacré au porteur de ballon. Les Chiefs de 2019 n’avaient même pas de joueur avec plus de 500 verges au sol en saison régulière.

Oui, McCaffrey est plus qu’un simple décapant à quatre mètres et un nuage de poussière. Mais les perspectives des Panthers en 2020 et au-delà n’ont pas été améliorées par ce contrat.