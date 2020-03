Christian Wood complètement récupéré d’un coronavirus

La bonne nouvelle vient de l’environnement immédiat de Bois chrétien. Le joueur du Detroit Pistons Diagnostiqué avec un coronavirus il y a quelques semaines, il semble évoluer parfaitement, et dans les déclarations de son agent Adam Pensack recueillies par DetroitFree, le joueur est “complètement rétabli et se sent bien”. Espérons que ce soit le premier d’un carrousel de nouvelles positives qui signifie un adieu progressif au coronavirus.

N’abandonnez jamais vos rêves … peu importe à quel point cela devient difficile … croyez

– Christian Wood (@ Chriswood_5) 11 mars 2020

