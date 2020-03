Christian Wood de Pistons est le troisième joueur de la NBA à tester positif pour le coronavirus – The Athletic

La peur du COVID-19 de la NBA a désormais un impact direct sur les Pistons.

Le grand homme de Détroit, Christian Wood, a été testé positif pour le coronavirus, ont déclaré des sources à The Athletic’s Shams Charania samedi soir, devenant ainsi le troisième joueur de la NBA avec un tel diagnostic. Rudy Gobert et Donovan Mitchell, des Jazz, ont été les deux premiers joueurs à s’être révélés positifs pour le coronavirus au début de la semaine. Détroit et Utah ont joué au Little Caesars Arena le 7 mars, alors que Wood avait 30 points et 11 rebonds.

La NBA a suspendu les matchs indéfiniment dans la nuit du 11 mars à la suite du test positif de Gobert.

Le bois est «100% OK» et «se sent bien», selon une source. Jeudi, Wood a ressenti des symptômes subtils du virus et a décidé de se faire tester par précaution. Le bois est isolé depuis mercredi.

Le bois a été l’un des rares points lumineux pour 20-46 Detroit. Le joueur de 24 ans, qui a joué dans cinq équipes en quatre saisons NBA, a commencé l’année à se battre avec Joe Johnson pour la 15e et dernière place de l’alignement des Pistons. Après avoir fait équipe, Wood est devenu un habitué de la rotation de Dwane Casey, montrant un ensemble de compétences offensives polyvalentes qui ont fait tourner les têtes. Cependant, depuis la date limite des échanges, Wood était devenu l’un des candidats à l’évasion de la ligue. En 13 matchs après la date limite du 6 février, Wood a obtenu une moyenne de 22,8 points et 9,9 rebonds, soit un sommet de l’équipe, tout en tirant à 56,2% sur le terrain et à 40% sur 3.

Le natif de Californie joue avec un contrat de vétéran minimum, mais il s’est positionné pour une belle augmentation de salaire pendant cette intersaison. Plusieurs sources ont déclaré à The Athletic que Wood pourrait obtenir jusqu’à huit chiffres sur le marché libre cet été. Wood a suscité un intérêt intense de la part des Rockets et des Celtics à la date limite du commerce, selon une source, mais il semble que Détroit le considère comme faisant partie des plans futurs de l’organisation.

Wood est sous la garde du personnel médical des Pistons et, avec ses coéquipiers, reste isolé.

(Photo: Eric Hartline / USA Today)

