Christian Wood n’a pas voulu annoncer son positif

L’entraîneur des Detroit Pistons, Dwane Caseydit le pouvoir en avant Bois chrétien il ne voulait pas que le résultat positif qu’il a donné au coronavirus soit rendu public. Casey Il a admis que dans l’organisation Pistons “nous étions complètement déconcertés lorsque l’information a été divulguée”.

29/03/2020 à 08:39

CEST

EFE

Il a ajouté que Bois “Il était bouleversé que son nom soit apparu. Il ne l’a pas dit. Et le pire, c’est qu’il s’est fait connaître avant d’avoir eu la chance de le dire à sa mère.” Casey Il a souligné que ce facteur était ce qui affectait en quelque sorte le plus Bois.

“J’étais très en colère contre ça”, a-t-il poursuivi. Casey. “J’ai dit à notre personnel:” Ce n’est pas professionnel. Cela ne peut plus se reproduire. “C’était très injuste pour notre joueur.” Plusieurs équipes ont annoncé que leurs joueurs étaient positifs pour le coronavirus, mais ils protègent leur identité.

Les Lakers de Los Angeles ont annoncé le 19 mars que deux de leurs joueurs avaient reçu des résultats positifs, mais que leurs noms n’avaient pas été dévoilés.

Certains joueurs ont choisi de rendre leurs résultats publics. Après que les Boston Celtics aient annoncé qu’un de ses membres avait été testé positif, et que la base guard Marcus Smart Il a confirmé sur les réseaux sociaux qu’il était l’acteur en question et a demandé à chacun de prendre au sérieux la question de la quarantaine et de l’éloignement social.

Casey dit que les pistons sont en contact constant avec Bois après votre diagnostic. “C’est un jeune garçon, il vit seul, nous voulions donc rester en contact avec lui”, a-t-il expliqué. Casey. Il a ajouté que “pour autant que je sache, il passe la plupart de son temps à jouer à des jeux vidéo et à se taire”.

Bois, 24 ans, s’est complètement remis du virus, a annoncé mercredi son agent. Il aurait reçu un résultat de test négatif. Aucun autre joueur des Pistons n’a été testé positif.

.