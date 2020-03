Christian Wood parle du «grand été»

Le grand homme des Detroit Pistons, Christian Wood, devient un agent libre sans restriction cet été et il compte être payé.

Wood affiche en moyenne 22,0 points et 10,2 rebonds depuis que les Pistons ont échangé Andre Drummond avec les Cavaliers de Cleveland. Le grand voyageur sait qu’il a un «grand été» devant lui:

“Je sais que c’est un grand été pour moi”, a déclaré Wood mardi, via Pistons.com. «Je pense en fait que je suis l’un des meilleurs gros joueurs de cette agence libre qui arrive avec ma capacité à tirer et à espacer le sol et à pouvoir jouer les cinq et à pouvoir garder et allumer le périmètre. Je dois juste rester concentré. Je dois garder le même état d’esprit, la même attitude que ce que je fais en ce moment. “

Globalement, Wood marque 12,8 points, 6,3 rebonds, 1,0 passes décisives et 0,9 bloc en 21,1 minutes par match. Il tire 55,9% depuis le terrain, 37,5% depuis au-delà de l’arc et 75,2% depuis la ligne des lancers francs.

Les Pistons ont été horribles cette saison et se dirigent vers la loterie après avoir fait les séries éliminatoires en 2018-19 pour la première fois depuis 2016. La deuxième opération au genou gauche de Blake Griffin a essentiellement mis fin à la saison des Pistons début janvier.

Détroit n’a gagné qu’un seul match depuis l’échange de Drummond. Cependant, Wood a joué le meilleur basketball de sa carrière et se prépare à une énorme augmentation de salaire pendant l’intersaison. Les Pistons seront probablement le favori pour re-signer Wood car ils ont déjà un rapport avec lui et il peut être leur partant pour le long terme maintenant que Drummond est parti.