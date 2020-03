Christian Wood, troisième joueur de la NBA avec un coronavirus

Nouveau cas de coronavirus dans la NBA. Tel que rapporté ce matin par le journaliste et initié de la NBA à l’Athletic and Stadium Shams Charania, Bois chrétienjoueur de Detroit Pistons, a été testé positif pour le Covid-19. Cependant, le joueur n’a montré aucun symptôme et se porte bien.

De cette façon, il y a déjà trois joueurs de la NBA (Wood lui-même, Rudy Gobert et Donovan Mitchell) qui ont contracté le virus qui a provoqué la suspension pendant au moins 30 jours de compétition, jusqu’à la situation aux États-Unis. et le Canada s’améliore. On prévoit que davantage de coronavirus positifs seront libérés au sein de la ligue nord-américaine dans les prochains jours.

Christian Wood de Detroit Pistons a été testé positif pour le coronavirus, selon des sources @TheAthleticNBA @Stadium. Wood a eu 30 et 11 rebonds contre Rudy Gobert samedi soir avant un record en carrière de 32 mercredi.

Des sources affirment que Wood n’a montré aucun symptôme et se porte bien.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 15 mars 2020

La contagion de Christian Wood pourrait survenir lors de la rencontre de dimanche dernier qui opposait ses Pistons au Jazz. Le joueur de Détroit a réussi à réaliser une brillante performance de 30 points et 11 rebonds. La raison pour laquelle il serait infecté est que sa marque tout au long du match était celle de Rudy Gobert lui-même.

En ce qui concerne la privation, Wood a réussi à accroître son importance à Detroit en raison des nombreux transferts et rachats que l’équipe du Michigan a effectués cette saison en raison de la reconstruction en cours. Plus précisément, le départ d’André Drummond pour les Cavaliers de Cleveland l’a amené à assumer le rôle de centre de départ.

De plus, Christian Wood deviendra un agent libre cet été, et sa grande forme avant même la rupture du coronavirus peut l’amener à conclure un excellent contrat cet été prochain-

