Cinq blessés qui pourraient être en bonne santé en séries éliminatoires

Bien qu’il soit encore trop tôt pour le savoir, la NBA espère reprendre la ligue début juin, lorsque la majeure partie de l’épidémie de coronavirus aura été neutralisée. Bien que la période puisse être prolongée, s’il était décidé de rejouer en juin, la situation serait très différente de celle qu’elle était au début de mars. Il y a au moins cinq joueurs qui pourraient être en bonne santé dans leurs équipes et changer ce qu’on attend d’eux.

Kevin Durant et Kyrie Irving: Nous les mettrons ensemble car ils jouent pour la même équipe, mais si les Brooklyn Nets récupèrent au moins l’un d’entre eux (sans parler des deux), ils deviendraient une menace plus réelle qu’ils ne l’étaient jusqu’à la suspension. Bien que le retour de Durant n’était pas prévu pour cette saison, s’il décidait de revenir, il pourrait tout changer.

Ben Simmons: L’Australien a souffert de problèmes au bas du dos, mais ces deux mois et demi de repos pourraient lui donner suffisamment de temps pour se remettre. Nominé pour le titre de Défenseur de l’année, la santé de Simmons dépend de nombreuses chances des Sixers d’être candidats cette année.

La star des 76ers, Ben Simmons, progresse en cure de désintoxication avec atteinte du nerf du bas du dos et sera réévaluée dans trois semaines.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 11 mars 2020

Jonathan Isaac: L’attaquant d’Orlando Magic était au moins sorti jusqu’en avril, donc en juin, il pourrait être plus que sain. L’un des meilleurs talents défensifs de la NBA, s’ils doivent s’associer avec les Milwaukee Bucks, cela pourrait être un cauchemar pour Giannis Antetokounmpo.

Les Grizzlies de Memphis: La franchise du Tennessee est pleine de blessés, car des joueurs comme Jaren Jackson Jr., Justise Winslow ou Brandon Clarke étaient dans l’inconfort et d’autres comme Ja Morant ou Dillon Brooks se réclamaient d’eux-mêmes. Une équipe jeune et profonde comme eux, totalement saine et reposée, pourrait être un cauchemar au premier tour de l’Ouest si elle se qualifiait.

Malcolm Brogdon: Le garde des Indiana Pacers allait être absent pour le reste de la saison, car il a subi une blessure au rectum fémoral gauche (qui relie le quadriceps} à la hanche) mais à cette date, il serait en bonne santé et à 100% à nouveau . Ses 16,3 points et 7,1 passes décisives par match font de lui une menace pour ses rivaux si les Pacers l’ont à nouveau.

