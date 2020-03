Cinq coéquipiers “aléatoires” de Jordan dans leurs anneaux avec les Bulls

Les Chicago Bulls ont sans aucun doute été l’équipe la plus dominante des années 90. Vainqueur de six anneaux en deux “trois temps”, la vérité est que Jordan Prime a été jumelé à une véritable équipe qui a aidé le garde de tir à monter à l’Olympe en basket-ball mondial. Au sein de ces équipes, cinq joueurs ont remporté des anneaux avec les Bulls et vous ne vous en souvenez peut-être pas.

Trent Tucker

Le garde de tir a passé la majeure partie de sa carrière avec les Knicks et a été l’un des premiers grands tripleurs de la NBA. Après avoir traversé sans succès les Suns et les Spurs, Tucker a signé avec les Bulls en 1992 pour sa dernière saison en tant que professionnel. Contribuant à 39,7% à 3 points sur la saison et à 12/26 de la longue distance en séries éliminatoires, il a été couronné champion en 1993 avec les Bulls.

Luc Longley

Le centre visait un buste après avoir été le septième choix en 1991, mais avec son arrivée chez les Bulls, il est devenu un acteur très apprécié par Jackson et Jordan. Depuis son arrivée en 1994, Longley s’est taillé une place dans la rotation et a joué un rôle important dans le deuxième triplé des Bulls, remportant les titres de 1996, 1997 et 1998.

Craig Hodges

Le meneur de jeu était une partie importante des Bulls dans ses premiers titres, car en plus de remporter trois concours All-Star 3 points, Hodges était un très bon lanceur dans la ligue et un joueur très respecté dans les vestiaires. Avec les Bulls, il a remporté les titres de 1991 et 1992, avant d’être étonnamment coupé et injustement “banni” par les équipes de la ligue pour sa lutte pour les droits des Noirs et ses protestations politiques, dont un épisode avec l’ancien président Bush. .

John Salley

L’un des Bad Boys qui a fait le plus de dégâts aux Bulls à la fin des années 1980 et après avoir erré dans la ligue, il est arrivé chez les Bulls en 1996 avec un contrat de 10 jours. Son expérience en séries éliminatoires a été très appréciée dans les vestiaires, mais son rôle sur le terrain était très mineur et a été réduit à des minutes de poubelle et à certains appariements spécifiques.

Paroisse de Robert

“The Boss” était une figure dans les années 80 avec les Boston Celtics, jouant aux côtés de Larry Bird et Kevin McHale, mais la vérité est que Parish a joué jusqu’à l’âge de 43 ans et lors de sa dernière saison a obtenu une dernière bague. Le centre a signé avec Chicago pour la saison 1996-1997 et a disputé 43 matchs de saison régulière et deux autres en séries éliminatoires, pour couronner sa carrière avec un dernier championnat.

