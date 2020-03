Cinq plus gros matchs restants sur le calendrier des Sixers de Philadelphie

Avec les 76ers de Philadelphie tombant au sixième rang de la Conférence Est après leur défaite contre les Lakers de Los Angeles mardi, chaque match devient plus important pour Philadelphie.

Alors que les Boston Celtics et les Raptors de Toronto se battent pour la place de n ° 2 dans la conférence derrière les Milwaukee Bucks, les Sixers sont en position d’affronter le perdant de la bataille, s’ils terminent la saison où ils siègent actuellement. Mais si Philadelphie pouvait revenir à la cinquième place et y rester, le Miami Heat deviendrait l’adversaire des Sixers au premier tour.

Donc, encore une fois, chaque match signifie encore plus pour les Sixers. Et certains de ces affrontements sont plus notables que d’autres – dont certains favoriseront une sensation de match éliminatoire.

Voici les cinq matchs les plus importants des Sixers sur leur calendrier de saison régulière:

5. Pacers à domicile le 14 mars

Naturellement, un match contre l’équipe la plus proche des Sixers au classement est énorme. Au moment de la mise au jeu, l’Indiana pourrait avoir une plus grande avance – ou les Sixers pourraient être l’équipe n ° 5 dans l’Est.

Les Sixers n’ont pas encore goûté à Victor Oladipo cette saison. Le gardien n’est toujours pas à pleine puissance, mais il a toujours bien joué contre Philadelphie, avec une moyenne de 19,4 points par match contre eux, contre 17,3 points par match contre tous les adversaires tout au long de sa carrière.

1 2 3 4… 5.