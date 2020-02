Cinq pronostics pour les Lakers de Los Angeles

Les Lakers de Los Angeles sont à 55 matchs de la saison et détiennent actuellement le meilleur record de la Conférence Ouest. Avec moins de 30 matchs de plus en saison régulière au programme, ils devraient se préparer pour les séries éliminatoires et une éventuelle course au titre. Les fans se demandent si les Lakers seront en mesure de remporter les quatre victoires de la série pour tout gagner. Que devraient-ils faire maintenant pour que cela se produise?

Repose le roi

LeBron James ne rajeunit pas à ce stade de sa carrière. Il serait logique de commencer à l’utiliser avec parcimonie pendant le reste de la saison régulière pour éviter les blessures et s’assurer que James est prêt à faire de son mieux pendant les séries éliminatoires. La question est de savoir où cela laisse Anthony Davis. Alors que les Lakers approchent des séries éliminatoires, il est probable que nous voyons James assis plus souvent; même des jeux entiers. Cela obligera les autres à intensifier, à prendre plus de responsabilités et à jouer plus de minutes. Plus particulièrement Davis, qui est plus jeune et en pleine forme, mais aussi légèrement sujet aux blessures et un autre joueur que les Lakers pourraient vouloir se reposer et protéger.

Attendez-vous à des rachats

Au début de la saison, les experts ont prédit que Rajon Rondo entrerait dans la garde du point de départ au-dessus d’Alex Caruso. D’autant plus que l’entraîneur-chef Frank Vogel est surtout conservateur et préfère souvent les vétérans aux jeunes joueurs moins expérimentés. Rondo est un bon manieur de balle, peut-être deuxième derrière James. Cependant, sa performance au cours de la première moitié de la saison a été au mieux médiocre, et on parle beaucoup de rachat de son contrat. Ses minutes de jeu sont déjà en baisse et si les Lakers finissent par parier sur la signature d’un nouveau gardien, Rondo pourrait bientôt quitter Los Angeles.

Ajout de la puissance de feu

Avec la date limite des échanges dans le rétroviseur, les joueurs UFA et Buy Out non signés occupent le devant de la scène alors que les équipes cherchent à ajouter des pièces clés pour les éliminatoires. Il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles les Lakers pourraient courtiser et signer l’un des anciens coéquipiers de James, J.R.Smith. Smith a décidé de se séparer des Cavaliers en 2018 et n’a pas joué dans la NBA depuis plus d’un an. Cependant, James a récemment publié son approbation sur Instagram concernant Smith et ses séances d’entraînement. Smith a peut-être eu du temps libre pour se reposer, passer des vacances, aller dans les casinos ou les plages qu’il connaît, mais l’approbation montre que James a confiance dans les capacités de Smith et ouvre certainement la possibilité. Les Lakers ont en fait besoin d’un joueur du calibre de Smith, donc il se peut qu’il ne tarde pas à ce que Smith porte le violet et l’or à Los Angeles.

La concurrence sera féroce

Bien que les Lakers détiennent actuellement le meilleur record de la Conférence de l’Ouest, le véritable test viendra lorsqu’ils affronteront d’autres prétendants au championnat et des équipes éliminatoires. Les Lakers ont des matchs clés contre les Bucks, les Clippers et le Miami Heat à venir et la différence entre terminer premier de la conférence et deuxième est significative. La tête de série devrait affronter une équipe proche ou inférieure à .500. Actuellement, ce serait les Grippes de Memphis mais pourraient être les Sacramento Kings ou les New Orleans Pelicans. L’équipe classée deuxième rencontrerait probablement une équipe meilleure que 0,600, comme les Portland Trail Blazers, Utah Jazz ou Oklahoma City Thunder au premier tour.

Anthony Davis va intensifier

Pendant l’intersaison, Los Angeles a parié le ranch et l’échange pour Anthony Davis et l’attaquant de puissance a été tout ce que l’équipe attendait de lui et plus encore. Davis, à son apogée à 26 ans, marque en moyenne près de 26 points par nuit, avec 12 rebonds et environ 4 passes décisives. Il ne fait aucun doute que Davis n’a pas fait la différence à Los Angeles cette saison. L’année dernière, les Lakers ont raté les séries éliminatoires pour la 6e saison consécutive malgré la signature de James l’été précédent. Cette année, ils cherchent à diriger la conférence de fil en fil et à faire du bruit dans les séries éliminatoires. Avec Vogel reposant probablement James sur le tronçon, nous devrions voir plus de Davis, suffisamment pour que cela puisse faire de lui le favori pour le prix MVP NBA.