Citations de LeBron James qui vous inspireront pour être un meilleur leader

Non seulement la superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James, est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, mais l’impact de ce joueur de 35 ans sur le jeu et la culture du basket-ball dans son ensemble est également vraiment incommensurable.

En tant que l’un des athlètes les plus célèbres de l’histoire, James aura certainement des citations inspirantes.

“Vous ne pouvez pas avoir peur d’échouer. C’est la seule façon de réussir – tu ne vas pas réussir tout le temps, et je le sais. “

Un message simple mais efficace que tout le monde devrait connaître. James peut avoir six défaites en finale mais il a aussi trois victoires.

«Je l’ai traité comme si chaque jour était mon dernier jour avec un ballon de basket.»

Même à 35 ans, James a vu peu de signes de ralentissement. Le quadruple MVP est toujours au sommet de son art et son attitude envers la vie et le basket-ball pourrait aider à expliquer cela.

«L’engagement est une grande partie de ce que je suis et de ce que je crois. Êtes-vous déterminé à gagner? Dans quelle mesure êtes-vous déterminé à être un bon ami? Pour être digne de confiance? Pour réussir? Dans quelle mesure êtes-vous déterminé à être un bon père, un bon coéquipier, un bon modèle? Il y a ce moment chaque matin où vous vous regardez dans le miroir: êtes-vous engagé ou non? “

James est sans aucun doute l’un des joueurs les plus dévoués de la ligue aujourd’hui et son engagement envers le basket-ball ainsi que dans d’autres parties de sa vie est source d’inspiration pour beaucoup.

«J’entends ce mot faire pression tout le temps. Il y a beaucoup de pression sur moi, mais je ne me mets pas beaucoup de pression. Je sens que si je joue mon jeu, il prendra soin de lui-même. »

En tant que l’un des meilleurs joueurs du jeu depuis près de deux décennies, James a subi une tonne de pression. La pression pour performer, la pression pour diriger, la pression pour prendre certaines décisions – quoi que ce soit, James l’a pris dans la foulée.

“Perdre un match de basket-ball fait mal mais quand vous voyez ce que vous avez vécu, vous le regardez et dites bien si c’est la pire chose qui puisse m’arriver, alors ça va.”

Un peu de perspective, la citation de James est un bon rappel que de mauvaises choses arrivent à tout le monde et de ne pas prendre trop au sérieux les petites choses.

«Je déteste laisser tomber mes coéquipiers. Je sais que je ne vais pas faire tous les coups. Parfois, j’essaie de faire le bon jeu, et si cela entraîne une perte, je me sens mal. Je ne me sens pas mal parce que je dois répondre à des questions à ce sujet. Je me sens mal dans ce vestiaire parce que j’aurais pu faire quelque chose de plus pour aider mes coéquipiers à gagner. »

Alors que James essaie de ne pas laisser les choses lui arriver, il aspire toujours à la grandeur et comme l’un des plus grands concurrents de la NBA, laisser tomber ses coéquipiers fait mal. Cependant, ces pertes et ces temps difficiles ont aidé la superstar à atteindre les sommets où il se trouve actuellement.