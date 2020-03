CJ McCollum admet qu’il obtiendra le maillot Tom Brady Buccaneers

Le garde de tir des Portland Trail Blazers CJ McCollum était toujours en mesure de diffuser un nouvel épisode de son podcast très populaire, bien que dans le confort de sa propre maison. Le coronavirus actuel a peut-être provoqué un arrêt complet de la ligue, mais heureusement, des plates-formes telles que le podcast de McCollum peuvent toujours être diffusées.

L’un des sujets abordés par McCollum dans le podcast était la récente décision de Tom Brady de rejoindre les Buccaneers de Tampa Bay. Selon le gardien des Blazers, il comprend et respecte la décision de Brady ici, et a même dit qu’il allait acheter le nouveau maillot Bucs de Brady.

“Je suis un grand fan des Browns, mais je ne vais pas vous mentir, je vais obtenir un maillot Tom Brady Tampa Bay Buccaneers”, a admis McCollum dans le dernier épisode de son Pull Up Podcast, via. “C’est juste que je fais juste ça. Cela ne change pas mon fandom ou mon amour pour les Browns. C’est juste un signe de tête et comprendre que c’est un grand joueur qui a amené ses talents sur un marché différent et je le respecte. “

McCollum a ajouté un peu plus de matière à réflexion pour les fans de la NFL, disant qu’il croit personnellement que Brady s’est placé en excellente position pour réussir avec sa nouvelle équipe.

“Je ne pense pas que Tom ait jamais eu ce type d’armes autour de lui – peut-être les années de l’ère Randy Moss”, a-t-il affirmé.

McCollum a un excellent point ici, et nous avons tous hâte que la nouvelle saison de la NFL commence. Malheureusement, tout comme la NBA, la saison de football ne pourra pas commencer tant que nous ne verrons pas la fin de cette menace mondiale pour la santé à laquelle nous sommes tous confrontés.