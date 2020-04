CJ McCollum clarifie le commentaire «chèque de paie à chèque de paie»

Un jour après avoir estimé qu’environ 150 joueurs actuels de la NBA vivent «chèque de paie à chèque de paie», le meneur du Portland Trail Blazers CJ McCollum a expliqué comment il en était arrivé à ce chiffre et pourquoi il avait dit cela.

«Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs – d’après ce que j’ai vu, ce que j’ai vécu, les recherches que j’ai faites – qui gèrent mal l’argent ou ne sont pas en mesure de prendre les bonnes décisions financièrement parce qu’ils ‘ re la richesse de première génération. Il est difficile de gérer l’argent alors que vous ne l’avez jamais eu auparavant et tout le monde autour de vous ne l’a jamais eu auparavant », a expliqué le garde des Blazers, selon NBC Sports.

McCollum a également souligné qu’il ne demandait pas de sympathie ou ne demandait pas à comprendre son commentaire. Cependant, la star des Blazers veut que les gens comprennent qu’ils sont également touchés par la pandémie de coronavirus, en particulier avec la saison NBA suspendue et l’avenir de la ligue et des joueurs confrontés à de nombreuses incertitudes.

“Ce n’est pas comme si je disais” pitié de nous “. Nous gagnons des millions de dollars. Cela ne veut pas dire que je me bats. Cela signifie que beaucoup de joueurs – en particulier les années deux à quatre – essaient toujours de se comprendre. Ils ont engagé un conseiller financier ou sont en train d’embaucher quelqu’un. Ils déterminent leur budget. Et je pense qu’un arrêt de travail affecte tout le monde – que vous ayez de l’argent ou non – il affecte les gens autour de vous et il vous affecte directement », a ajouté CJ McCollum.

De plus, le joueur de 28 ans a noté que plusieurs joueurs s’inquiètent de la liberté d’agence et du moment où ils ne seront plus payés. Cela dit, beaucoup de joueurs sont obligés de budgéter en conséquence et d’éviter des dépenses excessives pour protéger leur avenir

«Je dirais que ce n’était qu’une estimation, mais je pense que c’était une estimation exacte, honnêtement. Je pense que les joueurs – et pas seulement les joueurs dans le domaine du basket-ball, mais les athlètes et les gens du monde entier – doivent vraiment tirer parti des ressources en dehors de ce qu’ils font dans leur vie quotidienne et vraiment budgétiser correctement ». McCollum a partagé.

«Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs et d’athlètes de première génération qui ne sont tout simplement pas bien informés sur la façon de gérer l’argent, de gérer la richesse et de continuer à faire fructifier l’argent. Et je pense que beaucoup de mauvais investissements – et comme nous l’avons vu auparavant avec le 30 pour 30 – cela coûte des gens. Donc, je conseille simplement aux gens de vraiment économiser, de vraiment planifier en conséquence, car à un moment donné, si nous ne continuons pas à jouer, le salaire va définitivement changer ou s’arrêter. “

Le salaire médian actuel d’un joueur de la NBA est de 2,9 millions de dollars, tandis que le salaire moyen est légèrement inférieur à 7 millions de dollars et que le minimum de la ligue tourne autour de 893 000 dollars. McCollum a signé une prolongation de 100 millions de dollars sur cinq ans l’été dernier.

Voir les premiers commentaires de McCollum à Jay Williams via The Boardroom:

Pensées? pic.twitter.com/7jozWzv7mu

– Jay Williams (@RealJayWilliams) 6 avril 2020