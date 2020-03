CJ McCollum des Blazers et Alex Len des Kings condamnés à une amende pour match de bousculade

Le gardien des Portland Trail Blazers CJ McCollum et le grand homme des Sacramento Kings Alex Len ont chacun été condamnés à une amende par la NBA après leurs rôles respectifs dans une altercation lors du match de samedi soir.

Len a été condamné à une amende de 15 000 $ pour avoir poussé McCollum, tandis que McCollum a reçu une amende de 20 000 $ pour avoir poussé Len et “tenté d’intensifier l’altercation”.

Alex Len condamné à une amende de 15 000 $ et à McCollum de 20 000 $ pour son match de bousculade hier soir pic.twitter.com/fZ2q3G9EOI

– Jason Jones (@mr_jasonjones) 8 mars 2020

McCollum s’est clairement opposé à une série d’écrans Len, même s’il semblait que les deux ne faisaient que jouer physiquement. Cependant, c’est jusqu’à ce que McCollum soit entré directement dans la poitrine de Len.

L’escalade a probablement été décelée par McCollum mettant ses ducs en place et criant au visage de Len alors que les joueurs et les entraîneurs séparaient les deux:

CJ McCollum et Alex Len s’y lancent. pic.twitter.com/Yyz5WWQ2QN

– Legion Hoops (@LegionHoops) 8 mars 2020

Étonnamment, aucun des deux joueurs n’a été expulsé, bien que les doubles techniques aient été évaluées. McCollum a terminé le match avec 19 points, six passes décisives et quatre rebonds tandis que Len a ajouté quatre planches en 10 minutes d’action. Les Kings ont pris une avance de 23 points en première mi-temps et ont remporté une victoire de 123-111.

Le combat a quelque peu détourné l’attention de l’importance du jeu au classement NBA pour les deux équipes de poursuite des éliminatoires.

Sacramento a officiellement devancé les Trail Blazers au classement de la Conférence Ouest. Ils entameront le match de dimanche soir contre les Raptors de Toronto à seulement 3,5 matchs des Grizzlies de Memphis pour la huitième et dernière place des séries éliminatoires dans l’Ouest. Les Kings ont été l’une des meilleures équipes de la NBA au cours des dernières semaines, avec une fiche de 7-2 depuis la pause des étoiles.

Les Trail Blazers, quant à eux, sont tombés à 4,5 matchs derrière les Grizzlies. Portland n’a que 3-6 depuis la pause, bien que le gardien vedette Damian Lillard soit revenu à la rotation après s’être remis de la blessure à l’aine qu’il avait subie avant les festivités des étoiles.

Heureusement, aucune équipe ne perdra un homme qui ira de l’avant, car Alex Len et CJ McCollum ont évité les suspensions de la NBA