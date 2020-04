CJ McCollum dit que 150 joueurs vivent «chèque de paie à chèque de paie»

Le gardien de tir des Portland Trail Blazers CJ McCollum a déclaré à l’ancien garde de la NBA Jay Williams qu’il pensait que 150 joueurs de la NBA vivaient «chèque de paie en chèque de paie» en raison de COVID-19.

Les propriétaires et les joueurs sont tenus de perdre de l’argent à l’avenir en raison de l’arrêt de travail et il est toujours possible que la saison soit annulée.

McCollum a déclaré à Williams que la NBA est sur le point de perdre environ “23,5% des revenus de cette saison”.

L’accord de négociation collective de la NBA permet à la ligue de réduire le salaire des joueurs de 1 / 92,6e pour chaque match manqué en raison, entre autres, d’épidémies.

On ne sait pas encore si les joueurs de la NBA recevront l’intégralité de leur salaire prévu le 15 avril. Selon Marc Stein du New York Times, environ 90% des joueurs de la NBA ont reçu moins de la moitié de leur salaire 2019-2020 lorsque les chèques du 1er avril sont sortis parce qu’ils sont sur des plans de paiement de 12 mois.

McCollum a signé une prolongation de 100 millions de dollars avec les Blazers l’été dernier. Il devait gagner 27 556 959 $ cette saison, mais c’est à ce moment-là que les matchs se déroulaient.

Avant la suspension de la saison, McCollum était en moyenne de 22,5 points, 4,1 rebonds et 4,3 passes décisives pour les Blazers. Le joueur de 28 ans tirait à 45,3% depuis le terrain, 38,0% depuis au-delà de l’arc et 75,0% depuis la ligne des lancers francs.

Les Blazers occupaient la neuvième place du classement de la Conférence Ouest.