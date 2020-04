CJ McCollum parle de problèmes financiers en NBA

La NBA C’est une mer d’inconnues en ce moment et pas seulement dans le domaine sportif. Les énormes répercussions économiques que l’annulation de la pratique compétitive pourrait avoir renversent le commissaire de la ligue et établissent des scénarios dans lesquels il est probable que des réductions allant jusqu’à 50% devront être faites dans les salaires des joueurs, ce qui affecterait également l’année prochaine. La perspective de CJ McCollum C’est vraiment intéressant puisque l’escorte du Portland Trail Blazers Il est l’un des plus impliqués dans l’association des joueurs, étant vice-président, et a un profil loin du stéréotype de la star de la NBA, ayant démontré à plus d’une occasion son implication sociale, sa large culture et ses préoccupations professionnelles, comme celle de Soyez journaliste à la fin de votre carrière.

Ses mots dans un podcast récent lorsqu’il a été interrogé sur les implications économiques que cette crise pourrait avoir. coronavirus, a puissamment attiré l’attention. “Beaucoup de collègues vont être touchés car il y a beaucoup de professionnels dans la ligue qui vivent hypothéqués et dont la gestion financière ne prévoit pas de telles situations. Ils ont beaucoup de prêts et d’hypothèques, d’autres s’occupent de beaucoup de gens dans l’environnement immédiat, et maintenant que nous allons peut-être pour recevoir moins, ils vont avoir de sérieux problèmes “, assure un McCollum qui avoue ne pas avoir ce problème et réfléchit sur son salaire.

«Je facture un montant incroyable pour tout citoyen moyen, les propriétaires répartissent des centaines de millions de dollars entre leurs équipes, je considère donc que la première chose à faire est d’assurer la solvabilité financière de tous les employés, en particulier ceux qui gagnent de moins en plus les difficultés qu’ils peuvent avoir avec cette situation “, at-il dit. CJ McCollum Il a estimé à un tiers les joueurs de la ligue qui pourraient vivre de mois en mois. “Je pense que sur 450 joueurs, 150 arrivent à la fin du mois pour tout ce qu’ils se sont endettés et doivent payer en crédits et ainsi de suite. Vision écrasante fournie par un joueur avec une tête bien fournie.

