CJ McCollum qualifie de nombreux critiques de James Harden de «jaloux»

Dans un nouvel épisode du podcast «Pull Up» animé par CJ McCollum, le gardien des Portland Trail Blazers a lancé une défense passionnée de la star des Houston Rockets James Harden contre sa légion de critiques.

La conversation commence par un aperçu de la liste des matchs du jour de Noël de la NBA, qui comprend les Harden’s Rockets (21-9) affrontant le quintuple champion de la Conférence de l'Ouest, Golden State Warriors.

À partir de là, McCollum a pesé sur la saison historique à ce jour par Harden – qui est actuellement en tête de la ligue avec 38,6 points par match. C'est le total de scores le plus élevé de tous les joueurs de la NBA au cours des 56 dernières années.

Parmi les déclarations de McCollum sur Harden:

Beaucoup de gens négligent le fait que James est un joueur de basket incroyable. … Il possède un ensemble de compétences uniques, une capacité incroyable non seulement à marquer pour lui-même, mais aussi à améliorer les joueurs autour de lui. Je pense que les gens sont fous de la façon dont il maîtrise le jeu.

Vous savez que vous faites quelque chose de bien lorsque les gens découvrent des moyens de vous haïr. Vous parlez d'un gars qui a marqué 50 points essentiellement lors de matchs consécutifs, et ce n'était même pas une histoire. C'est comme ça qu'il est bon.

McCollum est loin d'être le seul dans cette évaluation. Au cours des dernières semaines, d'autres joueurs actuels ou anciens de la NBA pour exprimer publiquement leur soutien à Harden ont inclus le futur Temple de la renommée Dwyane Wade, Fred VanVleet de Toronto et Pascal Siakam, Jonathan Isaac d'Orlando et la star des Los Angeles Lakers Anthony Davis – pour ne citer que le nom quelques.

Concernant les nombreux critiques de Harden sur le style de jeu, McCollum a déclaré:

Je sais que beaucoup de gens sont contre sa façon de jouer. Ils disent: «C'est mauvais pour le jeu, il triche le jeu, il manipule les arbitres.» Le but du sport est de trouver des moyens de maîtriser le jeu. … Soyez aussi performant que possible. Non seulement individuellement, mais collectivement en équipe. Pour lui, générer des fautes est bon non seulement pour lui-même, mais aussi pour son équipe, car cela les rend effectivement impossibles à garder une fois qu'ils sortent du dribble.

Je pense que beaucoup de gens sont simplement jaloux, honnêtement.

La star de Los Angeles Clippers, Paul George, a également noté récemment que les chiffres de Harden concernaient tous les matchs gagnants de son équipe.

McCollum, qui marque en moyenne 22,4 points par match cette saison avec les Trail Blazers (14-17), a ensuite fait allusion à un double standard en ce qui concerne la façon dont Harden est perçu par le public par rapport à un autre favori MVP à Dallas Mavericks guard Luka Doncic .

À ce stade, McCollum a déclaré:

Je pense que les comparaisons de Luka Doncic… la façon dont Luka tire des fautes parfois, je pense que c'est similaire. Ce n'est pas cohérent, car Luka n'est plus dans la ligue depuis si longtemps. Mais Luka est excellent pour se faire fouler sur trois points. Luka est doué pour utiliser son corps. Il est doué pour établir des contacts. Mais c'est amusant de voir qu'ils ont des jeux similaires dans le sens de jouer à l'iso, en jouant 1 contre 1. C'est flashy, c'est amusant, ils améliorent toujours leurs coéquipiers. Mais c'est la perception de la façon dont ils sont perçus par le public qui est très intéressante pour moi.

Le podcast complet peut être écouté ci-dessous, avec le commentaire sur Harden commençant à 4 h 45. McCollum a indiqué à un moment donné qu'il pensait que Harden pourrait battre le record de pointage moderne de Kobe Bryant (établi en janvier 2006) avec 81 points en un seul match, notant que Harden avait déjà marqué 60 en seulement trois quarts plus tôt cette saison.

En ce qui concerne sa propre équipe, les Trail Blazers de McCollum ont perdu contre les Rockets, 132-108, le 18 novembre lors de leur seule rencontre à ce jour de la saison 2019-2020. Dans ce match, Harden a marqué un sommet de 36 points en tir efficace (11 sur 19, ou 57,9%) sur le terrain.

Les deux équipes jouent à nouveau le 15 janvier à Houston.

