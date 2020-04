Classement des cinq meilleurs gardes de tir de l’histoire des filets

Dans cette nouvelle ère du basket-ball sans position, les gardes de tir sont tombés dans un étrange terrain d’entente. Bien sûr, «garde» est dans le titre du poste, mais certains gardes tireurs sont plus près d’être de petits attaquants que les gardes combo.

Par exemple, Joe Harris est un gardien de tir, mais il n’apporte certainement pas la balle au sol. Pourtant, Caris LeVert, un autre joueur des Brooklyn Nets, pourrait également jouer au ballon selon les besoins ou même passer aux trois.

Ces deux personnes sont venues à Brooklyn en 2016-2017 et ont réalisé un travail impressionnant. Mais ont-ils obtenu un siège parmi les meilleurs gardes de tir de la franchise de tous les temps? Fil de filets a examiné les gardes de point pour porter un uniforme de Brooklyn ou du New Jersey au fil des ans et a sélectionné les cinq meilleurs:

5. Joe Johnson

Statistiques des filets: 14,7 PPG | 37,8 3-PT% | 3.4 APG

Johnson aurait également pu tomber dans la catégorie des petits attaquants, mais son jeu s’adapte mieux aux gardes de tir.

C’est parce que Iso Joe était avant tout une chose: des seaux.

La moyenne de scores la plus élevée de Johnson au cours de sa carrière de quatre ans avec les Nets était de 16,3 points par match – sa première saison à Brooklyn. Mais c’est l’année suivante qu’il a été nommé All-Star de la NBA et a tiré 40,1% à partir du territoire à 3 points.

