Classement des meilleurs QB 49ers depuis le Super Bowl XXIX

Pendant une période allant du début des années 1980 au début des années 2000, les 49ers débutants ne pouvaient pas faire de mal. Joe Montana était la tête d’affiche d’un groupe qui allait de supérieur à la moyenne (Elvis Grbac, Jeff Garcia) à légendaire (Steve Young).

Mais la performance de six touchdowns du Super Bowl de Young après la saison 1994 a commencé un glissement lent de la royauté de la NFL à une place parmi les joueurs de la ligue. depuis 1995, 21 entrées différentes sont venues et ont disparu. Personne n’a pu endiguer ce qui est devenu une sécheresse de 25 ans pour le Lombardi Trophy – bien que Colin Kaepernick ait failli remporter un black-out sur Superdome en 2013. Jimmy Garoppolo peut mettre fin à cette séquence en menant le club à la victoire dans le Super Bowl 54.

Qui d’entre eux portait le pourpre et l’or le plus fier? C’est ce que j’ai cherché à trouver en classant chaque quart-arrière qui a commencé au moins un match pour San Francisco depuis cette victoire au Super Bowl.

Ces classements, entièrement subjectifs, sont basés sur l’impact global, la réussite de l’équipe et la réussite individuelle. Et si vous vous demandez comment tout cela a échoué pour les Chiefs, qui ont fini par employer tout un tas d’anciens quart-arrière des 49ers, vous pouvez voir ce classement ici.

Cela dit, voici le classement des quarts post-Super Bowl XXIX de San Francisco, divisé en sept catégories différentes.

Jim f-ing Druckenmlller

21. Jim Druckenmiller, 1997 (0-1 en entrée)

Druckenmiller n’était pas censé être une sauvegarde; il était le 26e choix du repêchage 1997 de la NFL. Il n’a disputé que six matchs en carrière dans la NFL et a pris un départ grâce à une blessure mineure subie par le quart-arrière retranché.

Dans la semaine 2 de sa saison recrue, il avait besoin de 28 passes pour lancer pour 102 verges. Il n’a complété que 35,7% de ces tentatives et a lancé trois interceptions contre une passe de touché pour battre les Rams, 15-12. Il a été remplacé par un jeune de retour dès la semaine prochaine et lancerait 24 passes de plus dans sa carrière dans la NFL. Druckenmiller était sorti de la ligue en l’an 2000, bien qu’il jouerait un rôle principal avec Memphis Maniax de la XFL en 2001.

Les sauvegardes dont il est très difficile de se soucier

20. Cody Pickett, 2005 (0-2)

19. Steve Stenstrom, 1999 (0-3)

18. Trent Dilfer, 2007 (1-5)

17. Ken Dorsey, 2004-05 (2-8)

16. Chris Weinke, 2007 (0-1)

15. Brian Hoyer, 2017 (0-6)

14. Troy Smith, 2010 (3-3)

13. Ty Detmer, 1998 (1-0)

Pickett était, statistiquement, le pire QB des 49ers depuis Bev Wallace en 1949. Il a fait deux départs pour les Niners en 2005, y compris une performance épique 1 sur 13, une interception dans une défaite contre les Bears. Mais il a également été emmené au septième tour du repêchage de la NFL 2004 et ne portait aucune attente avec son nom, il est donc encore meilleur que Druckenmiller.

Stenstrom a commencé trois matchs avec les Niners, qui ont marqué 16 points au total sous sa direction. Dilfer a été nommé mentor du meilleur choix d’Alex Smith en 2006, puis contraint à l’action pour une mauvaise équipe de Niners à 35 ans et a compilé un ratio 7:12 TD: INT en seulement sept apparitions.

Dorsey a lancé pour beaucoup moins de yards par tentative en tant que pro (5.1) que Raheem Mostert ne s’est précipité pour un 49er (6.0). Hoyer a été signé en 2017 pour réchauffer le trône du quart-arrière de l’équipe de demain … qui s’est d’abord avéré être C.J. Beathard. L’ancien Patriot est passé à 0-6 avant d’être remplacé par la recrue de troisième ronde de l’Iowa, qui s’est aussi bien déroulée que prévu. La bonne nouvelle était que le directeur général convaincu, John Lynch, avait une situation assez désespérée pour nécessiter un échange de mi-saison pour Jimmy Garoppolo.

Detmer et Weinke étaient d’anciens lauréats du trophée Heisman qui étaient dans la trentaine et fermement en phase de «sauvegarde de compagnon» de leur carrière. Le conférencier de Heisman, Smith, n’avait que 26 ans lorsqu’il est venu à San Francisco pour une dernière saison dans la NFL, mais il fait partie de cette gamme Weinke-Detmer – au moins spirituellement.

Les solutions d’arrêt qui n’ont pas fonctionné

12. J.T. O’Sullivan, 2008 (2-6)

11. C.J. Beathard, 2017-18 (1-9)

10. Blaine Gabbert, 2015-16 (4-9)

9. Tim Rattay, 2003-05 (4-12)

8. Shaun Hill, 2007-09 (10-6)

La retraite de Dilfer et la blessure à l’épaule de fin de saison d’Alex Smith ont signifié que les Niners ont joué la majeure partie de la saison 2008 avec O’Sullivan, Hill et Jamie Martin sur leur tableau de profondeur QB. O’Sullivan, signé loin des Lions – ce qui n’est jamais bon signe – a commencé les huit premiers matchs de sa carrière qui tombent après avoir battu un Smith alors en bonne santé pour le rôle de départ dans la pré-saison. Il a lancé 510 verges et trois touchés dans les semaines 2 et 3 pour amener San Francisco à un départ 2-1, puis s’est rapidement fondu dans un tas de tripes comme si l’Arche de l’Alliance avait été ouverte devant lui.

Hill est entré dans le cratère fumant que O’Sullivan a laissé derrière lui et a sur-livré, menant les Niners à une fiche de 5-3 et 7-9 qui correspondait au record de l’équipe depuis 2003. Il terminerait sa carrière à San Francisco avec un non – record de perte au cours des trois saisons qu’il a passées avec l’équipe, ce qui est un miracle limite compte tenu de l’état de la franchise.

Beathard était un choix de troisième ronde de voleur qui a lancé pour 139 verges par match au collège. Il a été un peu plus prolifique en tant que pro, mais est également 1-9 en tant que starter et n’a pas réussi à en montrer suffisamment pour convaincre les cuivres Niners de ne pas échanger pour Garoppolo (bien qu’il puisse toujours gagner une bague du Super Bowl en tant que membre de l’équipe 2019) . Gabbert a racheté une partie de sa valeur après avoir quitté Jacksonville en tant que buste de premier tour, mais n’a jamais été plus qu’oubliable en trois ans et 13 départs en tant que 49er.

Rattay est passé du choix de septième ronde au départ après que l’équipe a libéré Jeff Garcia. Il n’était pas particulièrement bon, mais il a une fois rallié San Francisco après un déficit de 28-12 avec cinq minutes à jouer, alors il est neuvième. Si vous voulez faire valoir que quelqu’un comme Dorsey ou Smith appartient à ce niveau, je serais prêt à l’écouter. La chose principale dont nous devons tous nous rendre compte, c’est que ces gars n’étaient que des nuances de mauvais différentes.

Destiné à de meilleures choses ailleurs

7. Nick Mullens, 2018 (3-5)

6. Elvis Grbac, 1994-1995 (6-3)

Je surfe sur l’enfer de Mullens ici sur la base d’un petit échantillon, mais il a été assez bon comme révélation de deuxième année qu’il mérite la séparation des Beathards et des Dorseys de l’univers de San Francisco. Il a établi un record de franchise en étant le seul quart-arrière des 49ers à lancer pour plusieurs touchés lors de ses débuts en équipe – même si les Raiders ne lui ont pas vraiment rendu la vie difficile.

Nick Mullens a été efficace lors de son premier départ en carrière, terminant 16 des 22 (72,7%) pour 262 yards et 3 TD.

Mullens n’a pas effectué une seule passe dans une fenêtre serrée (moins d’un mètre de séparation des cibles), le premier QB de départ à le faire dans un match cette saison. # OAKvsSF #GoNiners pic.twitter.com/vFP5PpgzcY

– Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 2 novembre 2018

En quelques clichés, Mullens a en moyenne une ombre inférieure à 285 verges par la passe par départ. Ses 8,3 verges par tentative en 2018 se classaient cinquième parmi tous les quarts de départ qualifiés et étaient plus efficaces que des joueurs comme Tom Brady, Drew Brees et Russell Wilson. À tout le moins, il est une sauvegarde de grande valeur sur une aubaine absolue d’un contrat et une précieuse police d’assurance pour les Niners 2019.

Mullens pourrait se faire un nom en tant que débutant dans la Bay Area, puis prospérer en tant que bloc de construction pour une autre équipe avide de QB. C’est ce que Grbac a fait.

Grbac a effectué neuf départs en trois saisons en tant que remplaçant de Steve Young avant que les Chiefs ne lui fassent remplacer Joe Montana Steve Bono (Kansas City aime vraiment les 49ers QB). Il est facile de voir pourquoi ils ont choisi le produit San Francisco. Il a complété plus de 65% de ses passes en remplaçant Young et ses 8,0 verges par passe en 1995 étaient les deuxièmes meilleurs de la NFL parmi les quarts avec au moins 100 tentatives. Alors qu’il était soutenu par une ligne offensive de dégagement de poches et un corps de receveurs dirigé par un Jerry Rice encore premier, ses départs à Kansas City (et plus tard, Baltimore) ont prouvé qu’il était un quart-arrière des années 1990 supérieur à la moyenne.

5. Alex Smith, 2005-12 (38-36-1)

Dans l’ensemble, la carrière des 49ers de Smith était … décevante.

Mais le séjour de Smith à San Francisco était une histoire de triomphe. L’ancienne star de l’Utah semblait destinée à devenir l’un des plus gros bustes de l’histoire de la ligue après avoir commencé sa carrière avec 31 interceptions, une note de 63,5 passants et un putrid de 4,6 yards ajustés par passe lors de ses 32 premiers matchs. Une blessure à l’épaule mettant fin à la saison au cours de sa quatrième année, qui est survenue des semaines après avoir perdu son emploi de départ contre J.T. par le dieu O’Sullivan, semblait sceller son sort comme l’un des pires choix de repêchage à avoir jamais honoré la NFL moderne.

Puis Smith a changé les choses, quoique lentement au début. Il est allé 8-12 dans ses deux premières saisons après blessure. Il a finalement joué son poste de draft lors de ses septième et huitième années dans la ligue. Ses deux dernières saisons à San Francisco l’ont vu passer 19-5-1 en tant que partant tout en enregistrant un ratio 30:10 TD: INT – tout en jouant derrière une ligne offensive qui l’a mis à la porte sur près de 10% de ses baisses. Sa compétence soudaine a déclenché une sécheresse de huit ans en séries éliminatoires et a poussé les 49ers au match pour le titre NFC en 2011.

Cela n’a pas suffi à empêcher Colin Kaepernick d’accéder au rôle de départ de l’équipe, mais cela l’a rendu suffisamment précieux pour obtenir un choix de deuxième tour via le commerce en 2013.

Veuillez adresser vos plaintes à mon e-mail personnel, adam (dot) stites @ sbnation (dot) com

4. Jeff Garcia, 1999-2003 (35-36)

3. Colin Kaepernick, 2012-16 (28-30)

2. Jimmy Garoppolo, 2017-19 (19-5)

Statistiquement, Garcia et Kaepernick sont assez homogènes:

Jeff Garcia contre Colin Kaepernick en tant que 49ers au départ des QB

QB



Record



Cmp%



Yds / jeu



Tarif TD



Taux Int



Note de passage



Yards / att



Adj. O / A



Rush Yds



TD



Yds / rush













QB



Record



Cmp%



Yds / jeu



Tarif TD



Taux Int



Note de passage



Yards / att



Adj. O / A



Rush Yds



TD



Yds / rush















Jeff Garcia



35-36-0



61,4



221,7



4.8



2.4



88,3



sept



6,84



1571



21



4.9











Colin Kaepernick



28-30-0



59,8



177,8



4.3



1,8



88,9



7.3



7.31



2302



13



6.2

Garcia a pris des risques plus importants dans le champ, tandis que Kaepernick était plus prudent avec le ballon. Garcia était le meilleur passeur de grand nombre, mais Kaepernick a comblé ces lacunes avec sa capacité à exécuter le ballon. Tous deux étaient des quarts de calibre Pro Bowl qui étaient parfois mauvais, généralement bons et parfois excellents.

La ligne de démarcation entre les deux est le succès de l’après-saison. Garcia est allé 1-2 dans les séries éliminatoires avec cinq interceptions et un passeur évaluant environ 15 points de moins que sa moyenne de la saison régulière. Ses Niners n’ont jamais avancé au-delà de la ronde divisionnaire.

Kaepernick, quant à lui, est allé 4-2 lors de ses deux matches en séries éliminatoires, marquant 11 touchés (sept passes, quatre se précipitant) et menant les Niners à deux matchs de championnat NFC et un Super Bowl. Il a lancé pour 229 verges par match en séries éliminatoires et a couru pour 84,5 de plus. Ses 264 verges au sol en une seule saison sont les plus marquées par un quart-arrière de l’histoire de la NFL. Ce sont des chiffres exceptionnels et suffisants pour lui donner l’avantage sur Garcia.

Garoppolo peut consolider sa place dans l’avant-dernière place de cette liste en renversant les Chiefs dans le Super Bowl 54. Bien qu’il ait été béni avec peut-être le casting de soutien le plus talentueux de quiconque sur cette liste, mais Young, il est également capable de contourner même un terrible 49ers équipe. San Francisco était 1-10 sous Hoyer et Beathard en 2017 avant que Kyle Shanahan ne promeuve son QB nouvellement acquis au poste de départ. L’ancien Patriot s’est illustré avec cinq victoires d’affilée, notamment contre les Titans, les Jaguars et les Rams liés aux séries éliminatoires.

Il n’a qu’une seule saison complète d’expérience de départ à son actif, mais Garoppolo a prouvé qu’il pouvait mener San Francisco à un championnat NFC. Sa note de passeur de 99,2 et son taux d’achèvement de 67,6 sont tous les deux des quarts-arrière des Niners au cours des 25 dernières années. Ses quatre retours au quatrième trimestre en 2019 ont mené la ligue.

Il a encore beaucoup de place pour descendre dans ce classement (et pas beaucoup de place pour monter), mais ses trois premières saisons dans la Bay Area ont été exceptionnelles jusqu’à présent – du moins quand il a été en assez bonne santé pour prendre le peloton.

La légende

1. Steve Young, 1995-1999 (42-14)

Young est resté extrêmement bon au football, même si les Niners se sont estompés autour de lui. Sa course post-Super Bowl XXIX l’a vu mener San Francisco aux séries éliminatoires à chaque saison, sauf pour sa finale 1999 marquée par des blessures. Le quart-arrière à double menace a atteint le Pro Bowl chaque saison, il a commencé au moins 11 matchs pour les 49ers et a mené la ligue au classement des passeurs six fois – y compris deux fois après avoir détruit les Chargers pour son troisième titre dans la NFL.

Mais le plus important …

Rôles de camée dans une sitcom à succès NBC Ailes –

Steve Young: 1

tous les autres 49er QB, jamais: 0

Il est également membre du Temple de la renommée.