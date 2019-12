Classement universitaire de basket-ball: Gonzaga devient la sixième équipe n ° 1 cette saison

Le refrain «il y a un nouveau n ° 1 dans le basket-ball universitaire» commence à ressembler un peu à un record battu, mais pour la sixième fois de la saison 2019-2020, il y a un nouveau n ° 1 dans le basket-ball universitaire. Les Bulldogs de Gonzaga ont décroché la première place cette semaine après que les Jayhawks du Kansas sont tombés sur la route par un point à Villanova. Gonzaga rejoint l'État du Michigan, le Kentucky, Duke, Louisville et Kansas en tant qu'équipes qui ont atteint le numéro 1 au cours du premier mois et plus de la saison.

L'Ohio State est passé au n ° 2 après sa victoire sur le Kentucky – qui est tombé jusqu'au n ° 19 avec une fiche de 8-3 – et Louisville et Duke se sont maintenus aux n ° 3 et 4, respectivement. Le Kansas est tombé au cinquième rang pour compléter le top cinq cette semaine.

L'Oregon et Baylor sont montés aux n ° 6 et n ° 7, dans cet ordre, suivis d'Auburn au n ° 8. Les Tigers sont l'une des trois équipes invaincues restées dans le pays, avec le n ° 15 de San Diego State et le non classé Liberty. Memphis, qui sera sans recrue très vantée James Wiseman le reste de la saison après avoir quitté l'école pour se préparer au repêchage, est monté au n ° 9 et Villanova ferme le top 10.

Une seule équipe – le Tennessee – est tombée du classement de cette semaine, laissant la place au n ° 25 Iowa. L'ajout des Hawkeyes donne au Big Ten une avance de six équipes classées dans le sondage cette semaine.

Consultez le sondage complet ici:

Sondage AP – Semaine 8

Rang



Équipe



Conférence



Rang précédent













1



Gonzaga



COE



2











2



état de l'Ohio



Big Ten



5











3



Louisville



ACC



3











4



Duc



ACC



4











5



Kansas



Grand 12



1











6



Oregon



Pac-12



8











sept



Baylor



Grand 12



dix











8



Auburn



SECONDE



12











9



Memphis



AAC



11











dix



Villanova



Big East



18











11



Michigan



Big Ten



14











12



Majordome



Big East



17











13



Maryland



Big Ten



sept











14



Michigan State



Big Ten



15











15



État de San Diego



Mountain West



20











16



Virginie



ACC



9











17



Florida State



ACC



19











18



Dayton



A-10



13











19



Kentucky



SECONDE



6











20



Penn State



Big Ten



23











21



Washington



Pac-12



22











22



Virginie-Occidentale



Grand 12



25











23



Texas Tech



Grand 12



24











24



Arizona



Pac-12



16











25



Iowa



Big Ten



NR

















Autres personnes recevant des votes: Wichita State 112, Colorado 79, Xavier 68, DePaul 54, Indiana 45, Liberty 40, Utah State 36, Saint Mary's 29, Marquette 28, Tennessee 24, Northern Iowa 23, Creighton 12, Purdue 11, Georgetown 9, Stanford 7, BYU 4, St.John's 4, Virginia Tech 3, Seton Hall 2, East Tennessee State 1, Yale 1