Classements de basket-ball de la NCAA: Baylor, Auburn et Butler se classent parmi les cinq premiers

La montée régulière de Baylor continue de se déplacer alors que les Bears se sont hissés à la deuxième place du dernier sondage AP. L’équipe de Scott Drew a décroché des victoires consécutives cette semaine, y compris une énorme victoire à l’époque. 3 Kansas samedi. Le seul défaut de Baylor de la saison est venu contre Washington dans un match de terrain neutre.

Gonzaga est resté n ° 1 pour la troisième semaine consécutive, et Duke a perdu une place du n ° 2 au n ° 3 pour faire de la place aux Bears. Invaincu, Auburn s’est hissé au 4e rang, Butler complétant le top 5 au 5e rang. Les Jayhawks sont tombés au 6e rang après leur défaite.

San Diego State – l’autre équipe invaincue aux côtés des Tigers – arrive au 7e rang.

La championne en titre Virginia Cavaliers n’est pas classée pour la première fois depuis le 20 novembre 2017 après avoir perdu au Boston College et être tombée en prolongation à domicile face à Syracuse cette semaine. Penn State et Arizona sont également sortis du classement cette semaine, laissant place à Seton Hall (n ° 18), Illinois (n ° 24) et Creighton (n ° 25).

Le Big Ten mène toutes les conférences avec cinq équipes classées, suivi du Big 12 et du Big East avec quatre chacun.

Voici le sondage complet:

Sondage AP – Semaine 11

Rang



Équipe



Conférence



Rang précédent













Rang



Équipe



Conférence



Rang précédent















1



Gonzaga



COE



1











2



Baylor



Grand 12



4











3



Duc



ACC



2











4



Auburn



SECONDE



5











5



Majordome



Big East



6











6



Kansas



Grand 12



3











sept



État de San Diego



Mountain West



sept











8



Oregon



Pac-12



9











9



Florida State



ACC



dix











dix



Kentucky



SECONDE



14











11



Louisville



ACC



13











12



Virginie-Occidentale



Grand 12



17











13



Dayton



A-10



15











14



Villanova



Big East



16











15



Michigan State



Big Ten



8











16



État de Wichita



American Athletic



23











17



Maryland



Big Ten



12











18



Seton Hall



Big East



NR











19



Michigan



Big Ten



19











20



Colorado



Pac-12



25











21



état de l’Ohio



Big Ten



11











22



Memphis



AAC



21











23



Texas Tech



Grand 12



22











24



Illinois



Big Ten



NR











25



Creighton



Big East



NR

Autres recevant des votes: Iowa 88, Stanford 77, Arkansas 65, Indiana 50, Virginie 41, Penn State 36, LSU 30, Arizona 20, Wisconsin 19, Liberty 11, Northern Iowa 10, Purdue 10, Duquesne 9, Washington 9, TCU 8, Rutgers 8, Virginia Tech 5, Oregon State 4, Houston 4, BYU 3, East Tennessee State 2, Saint Mary’s 1, Harvard 1, Akron 1, USC 1