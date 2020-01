Classements de basket-ball masculin de la NCAA: Baylor conserve la première place lors d’une semaine calme

Après plusieurs semaines d’action à l’envers dans le sondage AP, la semaine 13 a été relativement calme alors que les ours de Baylor ont conservé la première place pour la deuxième semaine consécutive. Seules deux équipes dans le top 10 se sont déplacées comme maintenant. 8 Villanova a changé de place avec maintenant-No. 9 Duc. Gonzaga est resté au deuxième rang, suivi du Kansas, de l’État de San Diego et de l’État de Floride pour compléter le top cinq.

San Diego State est la seule équipe invaincue du pays, et Baylor et Gonzaga ont chacun une défaite.

Le Big Ten a renforcé sa mainmise sur le top 25 avec six équipes classées, mais l’État du Michigan est le plus élevé du sondage avec le n ° 14. Le Big 12 et l’ACC ont chacun trois équipes classées, toutes dans le top 12.

Texas Tech, Memphis et Arizona sont sortis du classement cette semaine, laissant la place au LSU, à l’État de Wichita et à l’État de Penn de rejoindre le parti dans les numéros 22-24, respectivement.

Consultez le classement complet ci-dessous:

Sondage AP – Semaine 13

Rang



Équipe



Conférence



Rang précédent













Rang



Équipe



Conférence



Rang précédent















1



Baylor



Grand 12



1











2



Gonzaga



COE



2











3



Kansas



Grand 12



3











4



État de San Diego



Mountain West



4











5



Florida State



ACC



5











6



Louisville



ACC



6











sept



Dayton



A-10



sept











8



Villanova



Big East



9











9



Duc



ACC



8











dix



Seton Hall



Big East



dix











11



Oregon



Pac-12



12











12



Virginie-Occidentale



Grand 12



14











13



Kentucky



SECONDE



15











14



Michigan State



Big Ten



11











15



Maryland



Big Ten



17











16



Majordome



Big East



13











17



Auburn



SECONDE



16











18



Iowa



Big Ten



19











19



Illinois



Big Ten



21











20



Colorado



Pac-12



23











21



Houston



AAC



25











22



LSU



SECONDE



NR











23



État de Wichita



AAC



NR











24



Penn State



Big Ten



NR











25



Rutgers



Big Ten



24

















Autres personnes recevant des votes: Creighton 59, Arizona 55, Texas Tech 33, Ohio State 16, Indiana 15, East Tennessee State 14, Northern Iowa 13, Memphis 11, USC 9, Rhode Island 6, Purdue 6, Florida 4, Arkansas 3, Saint Mary’s 3, Tulsa 3, SMU 3, Wisconsin 1, Akron 1, Harvard 1