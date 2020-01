Classements de basketball masculin de la NCAA: Baylor prend la tête du classement n ° 1

Félicitations à Scott Drew et Baylor, les Bears ayant pris la première place du dernier sondage AP. Baylor, qui a bouleversé le Kansas et a résisté contre l’Oklahoma State sur la route, devient la septième équipe à devenir n ° 1 cette saison (Michigan State, Kentucky, Duke, Louisville, Kansas et Gonzaga). Gonzaga est le premier n ° 1 à abandonner la première place sans perdre,

Les Zags ont glissé au n ° 2, suivi par maintenant-Non. 3 Kansas, n ° 4 San Diego State et n ° 5 Florida State pour compléter le top cinq. SDSU est la seule équipe invaincue restante car Auburn a perdu deux fois cette semaine, les faisant passer du n ° 4 au n ° 16.

La grande victoire de Louisville sur Duke à Durham les a placés au n ° 6 et a laissé tomber les Blue Devils au n ° 8. Dayton a profité d’un retour spectaculaire en prolongation contre St. Louis pour rester dans le top 10 au n ° 7, et Villanova du Big East et Seton Hall arrivent respectivement aux 9e et 10e rangs.

Wichita State, Michigan, Ohio State et Creighton sont tous tombés du classement cette semaine, laissant la place à l’Iowa, à l’Arizona, à Rutgers et à Houston. C’est la première fois en 41 ans que le basketball masculin des Rutgers fait son apparition dans le sondage AP, et les Scarlet Knights ont une fiche de 14-4 au total avec une marque de 5-2 dans le Big Ten.

Le Big Ten compte cinq équipes classées parmi les meilleures du sondage, mais le Michigan State No. 11 est le plus élevé. Le Big 12 compte quatre équipes classées, dont deux dans les trois premiers, et les trois équipes classées de l’ACC se classent dans le top 10.

Voici le sondage complet:

Sondage AP – Semaine 12

Rang



Équipe



Conférence



Rang précédent













Rang



Équipe



Conférence



Rang précédent















1



Baylor



Grand 12



2











2



Gonzaga



COE



1











3



Kansas



Grand 12



6











4



État de San Diego



Mountain West



sept











5



Florida State



ACC



9











6



Louisville



ACC



11











sept



Dayton



A-10



13











8



Duc



ACC



3











9



Villanova



Big East



14











dix



Seton Hall



Big East



18











11



Michigan State



Big Ten



15











12



Oregon



Pac-12



8











13



Majordome



Big East



5











14



Virginie-Occidentale



Grand 12



12











15



Kentucky



SECONDE



dix











16



Auburn



SECONDE



4











17



Maryland



Big Ten



17











18



Texas Tech



Grand 12



23











19



Iowa



Big Ten



NR











20



Memphis



AAC



22











21



Illinois



Big Ten



24











22



Arizona



Pac-12



NR











23



Colorado



Pac-12



20











24



Rutgers



Big Ten



NR











25



Houston



AAC



NR

















Recevoir également des votes: Wichita State 94, LSU 83, Michigan 73, Northern Iowa 42, Ohio State 36, Stanford 28, Wisconsin 28, Penn State 24, Liberty 21, Florida 21, Arkansas 19, Virginia 13, Creighton 13, Duquesne 13, Purdue 9, East Tennessee State 6, Indiana 6, USC 4, Marquette 2, BYU 2, Harvard 1