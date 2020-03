Classements des tournois NBA 1 contre 1: nos meilleurs joueurs individuels classés 1-64

Qui sont les 64 meilleurs joueurs individuels de la NBA? Vous pensez peut-être que c’est une question facile à répondre, mais même nos experts en basket-ball ne sont pas tous d’accord.

Pour le hacher, ils ont chacun classé leurs meilleurs créateurs ci-dessous pour nous aider à commencer à former la parenthèse pour le tournoi 1 contre 1 King of the Hill d’Action (plus de détails ici).

Nos panélistes – Matt Moore, Rob Perez, Justin Phan et Bryan Mears – ont utilisé divers facteurs lors de l’élaboration de leur classement individuel, notamment:

1. Analytique avancée gracieuseté de Synergy, y compris le volume d’isolement et l’efficacité en attaque et en défense dans des situations 1 contre 1.

2. Conversations avec les joueurs actuels et anciens de la NBA.

3. Le test de la vue.

Nos quatre panélistes débattront de ce classement ce soir sur Périscope à 21h. ET.

Nos classements NBA 1 contre 1

Les joueurs ont classé leur classement moyen parmi les panélistes, de haut en bas. Triez les colonnes en haut pour voir les classements 1-64 de chaque panéliste.

Arrêtez de jeter des fruits et écoutez; Je peux sentir beaucoup d’entre vous passer à travers l’écran.

Ce sont les classements des meilleurs joueurs 1 contre 1 de la NBA. Pas des joueurs isolés pendant les matchs, pas les meilleurs joueurs, pas les plus précieux… c’est «montrez-vous au parc avec votre sac de sport et l’infusion que votre tante vous a donné pour votre 16e anniversaire et vérifiez.» D’abord à 11, ceux et deux… les perdants prennent.

C’est presque un sport différent en raison de l’importance drastique de la créativité en jeu, de la capacité de terminer au poste et de la polyvalence de la défense sur le ballon. Tous les autres aspects du jeu sont moins prioritaires et c’est pourquoi la tendance la plus flagrante ci-dessus est que les gars qui peuvent jouer / défendre les positions 1-5 sont vers le haut.

C’est pourquoi j’ai des stars comme Steph Curry, Trae Young, Kemba Walker, Chris Paul et Damian Lillard moins bien notées que s’il s’agissait du classement du «meilleur joueur de la NBA». Pour gagner un match contre un swingman, ils devraient prendre feu par le périmètre, car il n’y a tout simplement aucun moyen de ne pas être reculé dans le poteau et renversé. Ils tirent sur des cavaliers pendant que leurs adversaires attrapent des lapins… tu me sens?

La réfutation de ceci: Eh bien, ils ont de la vitesse, ils pourraient donc juste dépasser le défenseur s’ils le voulaient. Non, ce n’est pas ainsi que fonctionne le 1 contre 1. Les poursuites sont tellement plus faciles lorsqu’il n’y a personne là-bas pour régler des écrans ou des pourboires sur vous. Tout swingman ou grand gars athlétique peut facilement faire trois pieds de poulet barbecue.

Quelques points que je dois aborder:

J’ai Kevin Durant classé 18e. Avant sa rupture Achille, Durant était si bon que nous étions prêts à avoir le “OK, est-il meilleur que LeBron?” conversation. Ce n’était peut-être pas vrai – la désignation 1A / 1B était toujours valable pour beaucoup – mais c’était, sans aucun doute, un discours qui devait avoir lieu. Mais il est tombé avec l’une des pires blessures de basket-ball que vous puissiez souffrir. Personne à part Dominique Wilkins, qui était au tout début de sa carrière, n’est jamais … jamais … revenu à près de 100% d’un Achille déchiré. Elton Brand, Rudy Gay, Mehmet Okur, Wes Matthews, Kobe, DeMarcus Cousins, Chauncey Billups, Maurice Taylor, LaPhonso Ellis, Christian Laettner, Isiah Thomas… dois-je continuer ici ou voyez-vous la tendance? Kevin Durant est si bon que même à 80%, il peut toujours être un véritable All-Star. Mais cet homme a reçu un CVS de blessures aux jambes, y compris au genou, à la jambe et au pied. Father Time est invaincu pour une raison, et je ne peux plus classer Durant au sommet jusqu’à ce qu’il prouve qu’il peut faire l’inédit. Matt Moore vit sur une planète où vous pouvez appuyer sur pause, faire défiler les paramètres et désactiver les blessures chroniques dans la vraie vie.

Durcir. Il serait n ° 1 s’il y avait des lancers francs et des arbitres, mais il n’y en a pas. Beaucoup de ses statistiques avancées et de son efficacité dépendent de lui pour tirer de grandes quantités de lancers francs, 3s et 2s uniquement sur la jante. Mais ne laissez pas cela vous distraire du fait que cet homme a encore plus de mouvements que n’importe qui dans la ligue qui ne s’appelle pas Kyrie Irving. ET, oh au fait, il est au sommet de presque toutes les statistiques défensives d’isolement via Synergy. Il a été beaucoup mieux en tant que défenseur individuel – diable, il était au sommet des classements l’année dernière en déflexions seulement – et cela se traduirait sans aucun doute par son match en tête-à-tête.

Ben Simmons. Non, ce n’est pas une faute de frappe. Bonne chance f ** king pour empêcher ce gars d’arriver sur le bord. Tout comme Giannis Antetokounmpo, vous pouvez vous relâcher et le défier de tirer tout ce que vous voulez – vous lui donnez simplement plus d’espace pour accélérer le moteur, commencer à courir en descente et vous faire quelque chose sur la jante qui serait considéré comme un crime dans 45 états. Cet homme mesure 6 pieds 10 pouces, a de meilleures poignées que vous et est sans doute le meilleur défenseur de la NBA. Se moquer de son coup de saut tout ce que vous voulez – lui donner de l’espace ne fait que retarder l’inévitabilité de votre mort, car il n’y a pas de coéquipiers là-bas pour vous aider, ni un plan défensif pour le piéger dans le petit coin et le canaliser dans un centre . Vous êtes sur une île contre Pointzilla avec un accent australien et un futur E! retombées – la seule défense est de s’asseoir en tailleur, de mettre la tête sur vos genoux, de compter jusqu’à 10 et d’espérer qu’il passe sans vous tuer.

Nikola Jokic: Y aurait-il une seule possession dans laquelle il empêcherait son adversaire d’avoir un regard grand ouvert? Je comprends qu’il a des mouvements de course libre du YMCA dimanche matin pendant des jours, mais c’est pourquoi il est classé 60 pour moi.

Jaren Jackson Jr .: Y aurait-il une seule possession dans laquelle il permet à son adversaire d’obtenir un seul regard ouvert? Il n’y a pas d’arbitres pour l’encrasser. Je me fiche de ce que vous pensez de sa capacité à dribbler… bonne chance de marquer contre un ptérodactyle avec un pull à 3 points et un drop-step imparable hors du poteau. Il peut juste faire le même coup 11 fois à chaque match et personne à part Giannis, Anthony Davis ou Ben Simmons ne peut rien faire pour l’arrêter.

Tout ce processus a été un voyage car il déforme la façon dont vous avez l’habitude d’évaluer les joueurs. C’est bizarre comme l’enfer de se sentir bien dans le classement de Kyrie Irving devant Luka Doncic et Zach LaVine sur Nikola Jokic, mais la balle de ramassage est un animal totalement différent. Tout est question de seaux; il n’y a pas de coéquipiers à mettre en place ou de lancers francs à tirer.

Si vous voulez être le roi de la colline, vous devez pouvoir survivre à un gant de styles et d’adversaires différents. Comme pour tout tournoi, cela se résume à des matchs, donc la polyvalence a été la considération la plus importante pour moi lors de la mise en place. Des joueurs comme Jayson Tatum, Ben Simmons et Pascal Siakam, qui ont la capacité de rester avec des gardes plus petits et la taille pour accrocher dans le poteau, ont obtenu une bosse. Les petits gardes et les grands hommes traditionnels ont été pénalisés.

Voici quelques-uns de mes plus gros plats à emporter:

L’année est 2020, et Matt Moore et Wob ont Lou Williams devant Trae Young. Moore a Lou à 24 (!!!) et Trae à 58. Ecoutez, je comprends que Trae est puni dans ce format parce que c’est un petit gardien qui ne pourra pas s’arrêter contre une aile ou un grand homme, mais vous rencontrer exactement le même problème avec Lou. Et il n’y a aucun moyen en enfer Lou est un meilleur marqueur que Trae en ce moment, en particulier dans un format qui récompense le score d’isolement et 3s de plus que d’habitude (#math). Alors que Trae se classe dans le 70e centile cette saison en marquant isolément, Lou n’est que dans le 26e centile. Cela a peut-être été un débat la saison dernière, mais Father Time reste invaincu.

Mettez un peu de respect sur le nom de Khris Middleton. Il est indéniable qu’il a bénéficié de jouer aux côtés de Giannis, mais le punir à cause de cette réduction de l’évolution de son jeu. En sept matchs sans Giannis cette saison, il a en moyenne 29 points sur 49/44% de tirs. Il a été le roi par intérim du milieu de gamme avec Kevin Durant blessé, ce qui devrait bien le servir dans ce format. Seuls trois joueurs avaient en moyenne au moins deux possessions d’isolement la saison dernière alors qu’ils se classaient dans le 90e centile ou mieux: James Harden, Jimmy Butler et Middleton.

Jokic était de loin le joueur le plus difficile à classer. J’ai fini par le placer dans la partie supérieure de sa gamme à 30, mais je l’avais aussi bas que 41 à un moment donné. Sa plus grande force en tant que l’un des meilleurs passants à son poste dans l’histoire de la ligue est complètement annulée, et il est juste de se demander à quel point il peut être efficace dans ce format. Plus que tout autre joueur, jusqu’où il progressera dépendra probablement des confrontations qu’il tirera.

Lorsque j’ai eu cette idée, je ne savais pas que cela deviendrait un concours de la difficulté avec laquelle Wob et Justin pouvaient me tremper. Nous avons vraiment besoin de sports pour revenir, alors ils ont quelque chose sur quoi parier au lieu de me déchirer.

La grande chose que j’ai faite est de baser cette perception sur les joueurs. Les joueurs croient que Lou Williams est un gars de haut niveau en tête-à-tête. DeMar DeRozan est absolument l’un des meilleurs gars en tête-à-tête. Je comprends: Ces gars sont obsédés par les grands mecs. Mais en tête-à-tête, il s’agit de prendre des photos avec lesquelles vous êtes à l’aise. Et ces gars-là sont d’élite. C’est une des raisons pour lesquelles je m’inquiète des simulations sur 2K; le problème est des prises de vue optimales. Dans le jeu, ces joueurs sont susceptibles de prendre ces coups, alors que dans la vraie vie, les gars ne le font souvent pas parce qu’ils n’ont pas l’habitude de les prendre.

Quelques gros plats à emporter:

J’ai Anthony Davis classé 18e, et j’accepte cela comme absurde. Je ne pense pas qu’Anthony Davis soit le 18e meilleur joueur de la NBA… il est parmi les cinq premiers. Mais le pull de Davis n’est pas soyeux et il y va tout le temps. Une grande partie de son succès cette année a été construite sur la simple finition des pièces que LeBron James complète. Et la même chose a été vraie toute sa carrière quand il a eu Jrue Holiday et d’autres gardes capables pour lui fournir le ballon. Maintenant, Davis a grandi en tant que gardien et peut faire beaucoup de jeux. Mais sa prise de décision se traduit souvent par des évanouissements. Il a eu du mal à reculer et à ne pas être reculé par des défenseurs physiques, il va en rencontrer beaucoup dans ce tournoi. C’est là où je suis sûr que la simulation va me faire mal, mais j’ai vraiment le sentiment qu’il aura plus de mal que prévu.

La taille est importante, mais elle n’a pas autant pris en compte mes notes, car vous devez savoir comment l’utiliser. Jaren Jackson Jr. a très peu de coups de cœur cette saison et est au 25e centile ou pire à la fois dans l’isolement et les post-ups. Oui, il peut pousser le ballon dans la gorge de Trae Young, mais contre les ailes – et même les mauvaises ailes (en vous regardant, Justin Phan) – il va faire des tirs sauvages plus souvent qu’autrement.

Le joueur que je pense avoir le plus sous-estimé était Westbrook. Il n’est pas le joueur qu’il était il y a trois ans… mais il est peut-être toujours le joueur le plus rapide de la planète. Il est difficile à évaluer, et ses chances futures seront plutôt bonnes pour le tournoi.

Je pense que la plupart des gens surévalueront les compétences sexy et visibles que vous voyez sur le terrain de basket et à la télévision lorsque le ballon de rue AND1 était populaire. Kyrie Irving a sans doute les meilleures poignées de tous les temps – comment ne gagnerait-il pas cette chose?

De plus, les gens pourraient considérer les situations en tête-à-tête dans la NBA comme une sorte de comparaison pour un vrai tournoi en tête-à-tête. Mais c’est complètement différent lorsque 10 joueurs sont sur le terrain contre seulement deux. Ben Simmons est un très mauvais joueur en tête-à-tête à la fin d’un match de la NBA étant donné qu’il ne peut pas tirer et que les défenses peuvent se mettre en place pour l’empêcher d’attaquer le panier. Dans ce cadre? Pas de tels problèmes pour Simmons, qui mangerait contre les gardes.

Vous pouvez probablement dire ce que j’ai apprécié dans mon classement des joueurs: taille, force, longueur et polyvalence. J’ai des ailes classées près du sommet étant donné qu’elles ont tous ces attributs à la pelle – elles peuvent garder n’importe qui de manière crédible, elles ont les compétences de manipulation de balle et elles peuvent tirer. Il n’y a vraiment aucun mauvais match pour eux.

Cela ne veut pas dire que Kyrie ne réussirait pas bien dans ce tournoi – à la fin de la journée, ses compétences d’élite gagneraient contre la plupart des joueurs de la ligue. Mais, par exemple, j’ai T.J. Warren au 22e rang au classement général – devant des gars comme Kemba Walker, Ja Morant et CJ McCollum. Cette combinaison de taille, de force et d’athlétisme – en particulier en ce qui concerne les habiletés de manipulation du ballon – ne perd tout simplement pas dans cette compétition.

Une dernière note: c’est peut-être le tournoi le plus dépendant des matchs de tous les temps. Irving bat probablement n’importe quel autre gardien de la ligue assez souvent – mais comment se comporterait-il contre Zion Williamson, qui baissera son épaule à chaque possession? C’est ce qui rend le tournoi en tête-à-tête si fascinant – les tirages au sort seront extrêmement importants.