Classer les métiers du sport qui font des économies en fonction du peu d’attention

La date limite du commerce de la NBA est connue pour ses transactions importantes et ses activités non-stop qui laissent nos têtes tourner. Où ira Superstar X? Attendez, l’équipe A a-t-elle vraiment échangé contre le joueur excitant B? Putain de merde, un autre Wojbomb! C’est incroyable!

Cette année a de nouveau livré sur ce front, même si nous ne le pensions pas.

Mais c’est aussi un moment merveilleux pour les compteurs de haricots et les comptables chargés de rogner certaines extrémités de la masse salariale pour économiser quelques dollars à leurs propriétaires extrêmement riches. Oui, c’est éviter la semaine de l’impôt de luxe! Et nous savons tous que c’est pourquoi vous, le fan, suivez vraiment le sport.

Classons quelques-unes des mesures d’économie d’argent essentielles du mois dernier, du produit le plus productif au produit réel que vous regardez au moins productif.

1. Golden State Warriors inclut Jacob Evans et Omari Spellman dans le commerce D’Angelo Russell

Les Warriors ont entre 12 et 40 ans cette saison, mais sont entrés dans la semaine à 3,7 millions de dollars de plus sur la taxe de luxe et soumis à un taux de redevance qui leur aurait fait payer environ le triple des pénalités. Trading Alec Burks et Glenn Robinson III ont presque éliminé cet écart, mais ils dépassaient à peine le seuil. Ainsi, ils ont inclus Evans, leur choix de première ronde en 2018, et Spellman, un grand homme prometteur dans la même catégorie, dans le commerce à succès impliquant Russell et Andrew Wiggins.

Ces mesures ont laissé aux Warriors plus de 3 millions de dollars sous la taxe de luxe, bien qu’il y ait un hic.

La liste ajoute nécessaire:

Cleveland en a besoin de deux d’ici le 20 février

Golden State a besoin de CINQ d’ici le 8 février

Houston en a besoin d’un avant le 19 février

Les tondeuses en ont besoin d’ici le 20 février https://t.co/4kZ60qRRHa

– Jeff Siegel (@jgsiegel) 6 février 2020

Si les Warriors sont en mesure d’ajouter cinq joueurs à la liste pour moins de 3,1 millions de dollars, ils resteront en dessous de la ligne et éviteront de payer des pénalités de répétition jusqu’en 2021-2022 au plus tôt. C’est certainement faisable.

Les Warriors sont 3,13 M en dessous de la taxe avec neuf joueurs. Ils devront signer au moins trois ROS avant de pouvoir signer 10 jours. La dépense minimale pour le reste de la saison pour eux est d’environ 2,0 M, ce qui leur donne une certaine marge de manœuvre.https: //t.co/eXN1WHS2tz

– Jeff Siegel (@jgsiegel) 6 février 2020

COMBIEN DOIS-JE PRENDRE SOIN? La valeur nette de Joe Lacob est de 3 milliards de dollars, selon cela.

2. Les Los Angeles Clippers échangent Derrick Walton Jr. et de l’argent aux Atlanta Hawks

Walton est un meneur de jeu de 24 ans que les Clippers ont signé avec un contrat de la pièce 10 pour le camp d’entraînement avant d’obtenir son contrat minimum de 1,4 million de dollars garanti pour le reste de la saison le 8 janvier. Il a joué moins de 16 minutes depuis lors. . Le négocier a mis les Clippers 1,3 million de dollars en dessous de la taxe de luxe, leur permettant potentiellement de dépasser le seuil à l’avenir sans encourir les pénalités supplémentaires qui accompagnent le fait d’être une équipe de contribuables répétée. Il a également ouvert un emplacement de liste qui pourrait être utilisé pour ajouter un joueur racheté – presque certainement un joueur qui coûterait moins de 1,3 million de dollars.

Les Hawks ont rapidement renoncé à Walton pour ouvrir un espace de liste qui pourrait être utilisé pour aider plus d’équipes à resserrer leurs ceintures salariales. Pour faciliter la transaction, les Clippers ont payé aux Hawks suffisamment d’argent pour couvrir le reste du salaire minimum de 1,4 million de dollars de Walton pour le reste de la saison.

COMBIEN DOIS-JE PRENDRE SOIN? La valeur nette de Steve Ballmer est de 64,2 milliards de dollars. La valeur nette du propriétaire des Hawks, Tony Ressler, est de 3 milliards de dollars.

3. Les Portland Trail Blazers échangent Skal Labissiere et de l’argent aux Atlanta Hawks

Labissière est une recrue de premier cycle du secondaire qui n’a pas profité de sa promesse. Il a montré une certaine utilité en tant que centre de sauvegarde avec Portland cette saison, mais n’a pas joué depuis décembre en raison d’une blessure au genou gauche. Il gagne 2,4 millions de dollars cette saison. Les Blazers sont toujours au-dessus de la taxe de luxe, mais le sont désormais légèrement moins après ce commerce en raison de leur chute dans une tranche d’imposition inférieure.

COMBIEN DOIS-JE PRENDRE SOIN? Jody Allen est le PDG de Vulcan Inc, la société holding qui possède les Blazers, et la sœur de feu Paul Allen. Elle est l’exécuteur testamentaire de la succession de son frère, qui avait une valeur nette estimée à 20 milliards de dollars au moment de sa mort.

4. Dallas Mavericks échange Isaiah Roby contre Oklahoma City Thunder contre Justin Patton



Patton, un choix de première ronde en 2017, a un contrat garanti de 1,62 million de dollars. Roby, un choix de deuxième ronde en 2019, rapporte 1,5 million de dollars. La différence a réduit la facture de taxe de luxe de Thunder de 2,3 millions de dollars à 2 millions de dollars et les a placés à moins de 800 000 dollars après avoir franchi le seuil et évité tout paiement de taxe. (Je suis surpris qu’il n’y ait pas eu d’autre changement le jour limite pour les y arriver, mais peut-être que c’est toujours en cours).

COMBIEN DOIS-JE PRENDRE SOIN? La valeur nette de Clay Bennett n’est «que» de 400 millions de dollars.

5. Les Red Sox de Boston accordent Mookie Betts et David Price aux Los Angeles Dodgers dans un échange à trois équipes

Betts, quadruple joueur de 27 ans, ancien joueur par excellence de la ligue et meilleur joueur d’une équipe de championnat mémorable, devait devenir joueur autonome après la saison 2020. Il y a des suggestions qu’il souhaiterait un contrat de 400 millions de dollars sur 10 ans. Il était troisième des ventes de maillots la saison dernière. Price s’apprête à entrer dans la cinquième année d’un contrat de 217 millions de dollars sur sept ans.

La Ligue majeure de baseball n’a pas de plafond salarial. Ils ont cependant quelque chose connu sous le nom de taxe d’équilibre concurrentiel, qui fonctionne comme suit:

Un club dépassant pour la première fois le seuil de la taxe d’équilibre concurrentiel doit payer une taxe de 20% sur tous les dépassements. Un club dépassant le seuil pour une deuxième saison consécutive verra ce chiffre passer à 30%, et trois saisons consécutives ou plus de dépassement du seuil s’accompagnent d’une taxe de luxe de 50%. Si un club descend sous le seuil de la taxe de luxe pour une saison, le niveau de pénalité est réinitialisé. Ainsi, un club qui dépasse le seuil pendant deux saisons consécutives mais tombe ensuite en dessous de ce niveau serait de retour à 20% la prochaine fois qu’il dépassera le seuil.

Les clubs qui dépassent le seuil de 20 à 40 millions de dollars sont également soumis à une surtaxe de 12%. Pendant ce temps, ceux qui le dépassent de plus de 40 millions de dollars sont taxés à un taux de 42,5% la première fois et à 45% s’ils le dépassent de plus de 40 millions de dollars l’année suivante.

(Gardez à l’esprit que cela nécessite que les équipes paient simplement une partie de chaque dollar supplémentaire au-delà du seuil. Dans la NBA, les équipes doivent payer une taxe croissante en plus du montant sur la ligne).

Les Red Sox ont payé 12 millions de dollars supplémentaires sur une masse salariale de 239,5 millions de dollars en 2018, l’année où Betts a remporté le titre de MVP et ils ont remporté les World Series. Ils ont payé 13,4 millions de dollars de plus en impôts l’année dernière, lorsqu’ils ont raté les séries éliminatoires. Ils craignaient des paiements d’impôts futurs à sept chiffres légèrement plus importants en plus de leur masse salariale à huit chiffres.

Ainsi, ils ont échangé l’un des cinq meilleurs joueurs de la ligue un an avant qu’il ne soit censé obtenir une augmentation qu’un marché normal aurait sans aucun doute fourni.

COMBIEN DOIS-JE PRENDRE SOIN? La valeur nette de John Henry est de 2,7 milliards de dollars. Alors oui, c’est impardonnable.