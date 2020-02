Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks: résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Cavaliers de Cleveland il a réussi à gagner à domicile pour Atlanta Hawks par 127-105 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent perdre à la maison avec Los Angeles Clippers par 92-133. De leur côté, les visiteurs ont également subi une défaite loin de chez eux avec Orlando Magic 135-126, complétant une série de quatre défaites à leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, pour le moment Cavaliers de Cleveland il resterait en dehors des positions de barrage avec 13 victoires en 53 matchs joués, tandis que Atlanta Hawks, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 15 matchs gagnés sur 55 joués. Suivez le classement NBA après le match.

Le premier trimestre a eu les deux concurrents en tant que protagonistes, avec des mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 14-2 au cours du quatrième, bien qu’ils aient finalement fini par se distancier de l’équipe locale et se soient retrouvés avec un résultat de 33-19. Puis au deuxième trimestre Cavaliers de Cleveland élargi sa différence et avait une différence maximale de 20 points (62-42) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 32-29. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 65 à 48 points avant la pause.

Au troisième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, est venue gagner par 20 points (83-63) et a terminé avec un résultat partiel de 33-32 (et un 98-80 au total). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de la Cavaliers de ClevelandEn fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 13-2 et avaient une différence maximale de 17 points (122-105), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-25. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 127-105 en faveur de Cavaliers de Cleveland.

Une grande partie de la victoire de Cavaliers de Cleveland cimenté à partir de 27 points, une passe et 11 rebonds de Tristan Thompson et les 23 points, deux passes et 12 rebonds de Larry nance. Les 27 points, 12 passes décisives et trois rebonds de Apportez jeune et les 23 points, trois passes et quatre rebonds de John collins ils n’étaient pas suffisants pour Atlanta Hawks Gagnez le match.

Après avoir remporté la victoire, dans le prochain match Cavaliers de Cleveland les visages seront vus avec Assistants de Washington dans le Capital One Arenalors de la prochaine réunion, Atlanta Hawks fera face Miami Heat dans le State Farm Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.