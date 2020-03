Cleveland Cavaliers – Boston Celtics: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Boston Celtics a été battu contre Cavaliers de Cleveland à domicile par 106-112 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Utah Jazz 113-126, donc après le match, ils terminent une séquence de cinq défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également perdu chez eux Brooklyn Nets par 120-129. Avec ce résultat, Boston Celtics mettre la main sur les positions de play-off avec 41 matchs gagnés sur 60 joués, tandis que Cavaliers de Cleveland, après le match, il resterait pour le moment hors du Play-off avec 17 victoires en 61 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu une course de 13-0 au cours du trimestre jusqu’à la fin avec un 27-28. Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs de Boston Celtics ils se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un autre partiel au cours de ce quart de 11-0 et ont étendu la différence à un maximum de 13 points (43-56) au cours du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 25-30. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 52-58 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a réduit les distances sur le tableau de bord et a terminé avec un résultat partiel de 25-23 (77-81). Enfin, le dernier trimestre a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord, même si l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat partiel 29-31, mettant ainsi fin au match avec un résultat final de 106-112 en faveur des visiteurs.

Le triomphe de Boston Celtics il est en partie dû aux 32 points, six passes décisives et neuf rebonds de Jayson Tatum et les 22 points, deux passes et six rebonds de Semi Ojeleye. Les 41 points, six passes décisives et trois rebonds de Collin Sexton et les 26 points, cinq passes décisives et 14 rebonds de Kevin Love ils n’étaient pas suffisants pour Cavaliers de Cleveland Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain affrontement NBA, Cavaliers de Cleveland fera face Denver Nuggets dans le Rocket Mortgage Fieldhouse, tandis que Boston Celtics sera mesuré avec Utah Jazz dans le Td Garden. Consultez le calendrier complet de la NBA.