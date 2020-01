Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Chicago Bulls réussi à gagner contre Cavaliers de Cleveland loin de chez eux par 106-118 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Assistants de Washington 112-124, donc après le match, ils totalisent huit défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également perdu chez eux Sacramento Kings par 81-98. Chicago Bulls, avec ce résultat, il est actuellement hors des positions de barrage avec 17 matchs gagnés sur 47 joués, tandis que Cavaliers de Cleveland, après le match, il resterait en dehors des play-offs pour l’instant avec 12 victoires en 45 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

26/01/2020

Le premier quart a été caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord, même s’il a finalement fini par distancer l’équipe locale et s’est terminé avec un résultat de 31-25. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont atteint un partiel de 13-2 au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 26-34. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 57-59 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont augmenté leur différence, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce trimestre de 19-2 et sont venus gagner de 20 points (76-96) jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 19-40 (76 -99). Enfin, dans le dernier quart-temps, l’équipe à domicile a réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 10-1, même si cela n’a pas été suffisant pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat. partiel du 30-19, terminant le match avec un résultat final de 106-118 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, ils se sont démarqués Zach Lavine et Coups de Satoransky pour leur participation au match, après avoir obtenu 44 points, huit passes décisives et 10 rebonds et 19 points, six passes décisives et six rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Kevin Love et Larry nance, avec 20 points, deux passes décisives et 11 rebonds et 15 points, quatre passes décisives et 11 rebonds respectivement.

Dans le prochain crash de la compétition Cavaliers de Cleveland fera face Detroit Pistons dans le Arène Little Caesarslors du prochain match, Chicago Bulls fera face San Antonio Spurs dans le United Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.