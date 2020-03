Cleveland Cavaliers – Denver Nuggets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Cavaliers de Cleveland gagné à domicile pour Denver Nuggets par 104-102 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Boston Celtics par 106-112. De leur côté, les visiteurs se sont défaits de chez eux Charlotte Hornets par 112-114. Avec ce résultat, pour le moment Cavaliers de Cleveland resterait en dehors du Play-off avec 17 matchs gagnés sur 62 joués, tandis que Denver Nuggets, après le match, parvient à rester en position de barrage avec 42 matchs gagnés sur 62 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Au premier trimestre, il a été dominé par les visiteurs, a eu une différence maximale de 11 points (12-23) et s’est terminé par un 23-33. Par la suite, au deuxième trimestre, les locaux ont réussi à s’approcher du tableau de bord, qui s’est conclu par un résultat partiel de 35-28. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 58-61 points avant la pause.

Le troisième trimestre avait des alternances sur le tableau de bord, qui se sont terminées par un résultat partiel de 27-22 et un résultat global de 85-83. Enfin, le dernier quart-temps a encore connu plusieurs changements de leader dans le tableau d’affichage et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 19-19. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 104-102 pour les joueurs de l’équipe locale.

Pendant le match, Cavaliers de Cleveland obtenu la victoire grâce à 27 points, trois passes et six rebonds de Kevin Love et les 25 points, cinq passes décisives et six rebonds de Collin Sexton. Les 22 points, quatre passes décisives et huit rebonds de Will Barton et les 17 points, sept passes décisives et cinq rebonds de Jamal Murray ils n’étaient pas suffisants pour Denver Nuggets Gagnez le match.

Dans le prochain crash de la compétition Cavaliers de Cleveland fera face San Antonio Spurs dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. De son côté, le prochain jeu de Denver Nuggets sera contre Milwaukee Bucks dans le Centre Pepsi. Consultez le calendrier complet de la NBA.