Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Guerriers de l’état d’or il a gagné en tant que visiteur Cavaliers de Cleveland par 112-131 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Toronto Raptors par 109-115, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont également perdu à l’extérieur avec Boston Celtics par 119-104. Guerriers de l’état d’orAvec ce résultat, il est pour l’instant absent des éliminatoires avec 10 victoires en 49 matchs. Pour sa part, Cavaliers de Cleveland, après le match, il resterait pour l’instant hors des positions de barrage avec 13 victoires en 49 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/02/2020

Agir à 04:13

CET

SPORT.es

Le premier trimestre a été caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord jusqu’à la finalisation avec un résultat de 32-31. Ensuite, le deuxième quart a encore eu plusieurs coups sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 27-30. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 59-61 points avant la pause.

Au troisième trimestre Guerriers de l’état d’or Il a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 11-0 et a fait la différence maximale (27 points) à la fin du quatrième et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 19-44 et un 78- 105 au total. Enfin, dans le dernier quart-temps, ils ont réduit les distances avec les joueurs locaux, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce quart de 12-2, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 34-26. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 112-131 pour Guerriers de l’état d’or.

Pendant le match, Guerriers de l’état d’or il a remporté la victoire grâce à 19 points, huit passes décisives et sept rebonds D’Angelo Russell et les 22 points, une passe décisive et un rebond de Glenn Robinson. Les 23 points, quatre passes décisives et deux rebonds de Collin Sexton et les 14 points, cinq passes décisives et 11 rebonds de Kevin Love ils n’étaient pas suffisants pour Cavaliers de Cleveland Gagnez le match.

Après avoir remporté le match, lors du prochain affrontement Guerriers de l’état d’or mesurez votre force avec Assistants de Washington dans le Capital One Arenatandis que le prochain adversaire de Cavaliers de Cleveland sera New York Knicks, avec qui il sera confronté Rocket Mortgage Fieldhouse. Consultez le calendrier complet de la NBA.