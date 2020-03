Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Indiana Pacers il a réussi à gagner contre Cavaliers de Cleveland en tant que visiteur pour 104-113 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre leur maison avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 116-104, terminant une séquence de trois défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, alors que les visiteurs ont gagné à domicile contre Portland Trail Blazers par 106-100, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre victoires consécutives. Indiana PacersAvec ce résultat, il s’impose en Play-off avec 35 matchs gagnés sur 59 joués. Pour sa part, Cavaliers de Cleveland, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 17 matchs gagnés sur 59 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

03/01/2020

Agir à 04:23

CET

SPORT.es

Au premier trimestre a été marqué par la direction des lieux, ils ont réussi à marquer la différence maximale de points (un point) au bout de la salle jusqu’à conclure avec un 31-30. Après cela, au cours du deuxième trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 27-26. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 58-56 points avant la pause.

Au troisième trimestre, il y a eu à nouveau plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 28-30 (et un 86-86 mondial). Enfin, le dernier trimestre a également eu les deux équipes en tant que protagonistes, avec plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat partiel 18-27. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 104-113 pour Indiana Pacers.

Pendant le match, Indiana Pacers il a remporté la victoire grâce à 30 points, six passes décisives et trois rebonds de T.j. Warren et les 18 points, neuf passes et 13 rebonds de Domantas Sabonis. Les 27 points, quatre passes et 13 rebonds de Andre Drummond et les 20 points, sept passes décisives et 12 rebonds de Kevin Love ils n’étaient pas suffisants pour Cavaliers de Cleveland Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain affrontement NBA, Cavaliers de Cleveland mesurez votre force avec Utah Jazz dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. De son côté, la prochaine réunion du Indiana Pacers sera contre San Antonio Spurs dans le At & t Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.