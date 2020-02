Cleveland Cavaliers – Los Angeles Clippers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Clippers imposé en tant que visiteur Cavaliers de Cleveland par 92-133 dans une nouvelle journée de la NBA. Les sections locales viennent de perdre à l’extérieur avec Oklahoma City Thunder par 109-103, donc après le match, ils accumulent sept défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont également perdu à domicile avec Minnesota Timberwolves par 142-115. Avec ce résultat, Los Angeles Clippers Il compte 36 matchs gagnés sur 52 joués, ce qui lui permet de se positionner en play-offs. Pour sa part, Cavaliers de Cleveland, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 13 matchs gagnés sur 52 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/10/2020

À 03:53

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il a été dominé par les visiteurs, en fait, ils ont réalisé une course de 12-2 au cours du quatrième et ont eu une différence maximale de 17 points (16-33) et ont terminé avec un résultat de 21-36. Puis au deuxième trimestre Los Angeles Clippers Il s’est distancé sur le tableau de bord et a réalisé une différence maximale de 27 points (36-63) lors du quatrième, qui s’est terminé par un résultat partiel de 29-37. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 50 à 73 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Los Angeles Clippers ils se sont distancés à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 11-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 34 points (71-105) et ont fini avec un résultat partiel de 23-34 et un 73- 107 résultat global. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse a encore élargi sa différence, a augmenté la différence à un maximum de 45 points (88-133) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 19-26. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 92-133 en faveur de Los Angeles Clippers.

Pendant le match, ils se sont démarqués Lou williams et Paul George pour leur participation au match, après avoir obtenu 25 points, trois passes décisives et cinq rebonds et 22 points, quatre passes décisives et six rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Andre Drummond et Kevin Porter, avec 19 points, trois passes décisives et 14 rebonds et 17 points, trois passes décisives et quatre rebonds respectivement.

Le lendemain de la NBA, Cavaliers de Cleveland les visages seront vus avec Atlanta Hawks dans le Rocket Mortgage Fieldhousetandis que la prochaine réunion du Los Angeles Clippers sera contre Philadelphia 76ers dans le Wells Fargo Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.