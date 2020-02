Cleveland Cavaliers – Miami Heat: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Cavaliers de Cleveland a réussi à l’emporter en tant que local contre Miami Heat par 125-119 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre leur maison avec Miami Heat par 124-105, tandis que les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre Cavaliers de Cleveland par 124-105. Avec ce résultat, pour l’instant Cavaliers de Cleveland Il resterait en dehors des positions de barrage avec 15 victoires en 56 matchs joués. Pour sa part, Miami Heat, après le match, toujours en position de barrage avec 36 victoires en 56 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

25/02/2020

Agir à 04:13

CET

SPORT.es

Pendant le premier trimestre, l’équipe visiteuse était le principal protagoniste, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 10-0 et a augmenté la différence à un maximum de 14 points (10-24) jusqu’à la fin avec un 21-29. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les visiteurs ont réussi à se distancer sur le tableau de bord et sont venus gagner par 17 points (37-54) au cours du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 35-39. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 56-68 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distancés à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-0 et ont atteint une différence de 20 points (60-80) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 24 -31 (80-99). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les locaux ont réussi à vaincre le match jusqu’à ce qu’ils obtiennent le match nul, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 21-2 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 31-12. Enfin, le match a atteint la fin du quart avec une égalité à 111-111, une prolongation était donc nécessaire pour élucider le vainqueur.

L’extension a eu des alternances dans le tableau de bord, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a fini avec un résultat partiel 14-8, étant le résultat final du match 125-119 en faveur de Cavaliers de Cleveland.

Le triomphe de Cavaliers de Cleveland il était en partie dû à 30 points, trois passes décisives et huit rebonds de Kevin Porter et les 17 points, quatre passes et 14 rebonds de Kevin Love. Les 22 points, neuf passes et 13 rebonds de Bam Adebayo et les 22 points, six passes décisives et quatre rebonds de Goran Dragic ils n’étaient pas suffisants pour Miami Heat Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain crash de la compétition, Cavaliers de Cleveland fera face Philadelphia 76ers dans le Rocket Mortgage Fieldhouse, tandis que Miami Heat sera mesuré avec Minnesota Timberwolves dans le American Airlines Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.