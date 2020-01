Cleveland Cavaliers – New Orleans Pelicans: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Pélicans de la Nouvelle-Orléans il a réussi à gagner contre Cavaliers de Cleveland à domicile par 111-125 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de vaincre loin de chez eux Detroit Pistons 100-115, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile contre Boston Celtics par 123-108, ajoutant un total de trois victoires à leurs cinq derniers matchs. Pélicans de la Nouvelle-OrléansAvec ce résultat, il est pour l’instant exclu des play-offs avec 18 victoires en 47 matchs joués. Pour sa part, Cavaliers de Cleveland, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 13 matchs gagnés sur 47 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

29/01/2020

Agir à 04:13

CET

SPORT.es

Le premier trimestre a été caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel de 10-2 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 34-40. Après cela, au cours du deuxième trimestre, l’équipe visiteuse s’est distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un autre set au cours du trimestre 11-2 et a augmenté la différence à un maximum de 12 points (53-65) au cours du quatrième, qui a conclu avec un résultat partiel de 31-34. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 65-74 points avant la pause.

Au troisième trimestre Pélicans de la Nouvelle-Orléans il a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 12-2 et est venu gagner par 22 points (75-97) jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 25-30 (90-104 ). Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à maintenir leur différence sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 21-21, terminant ainsi le match avec un résultat final de 111-125 en faveur de l’équipe. visiteur

Pendant le match, les performances de Jrue Holiday et Brandon Ingram, qui a obtenu 28 points, huit aides et deux rebonds et 24 points, six aides et un rebond respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Larry nance et Collin Sexton, avec 17 points, sept passes décisives et 11 rebonds et 24 points, quatre passes décisives et trois rebonds respectivement.

Le prochain choc de Cavaliers de Cleveland sera contre Toronto Raptors dans le Rocket Mortgage Fieldhouse, tandis que Pélicans de la Nouvelle-Orléans fera face Grizzlies de Memphis dans le Smoothie King Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.