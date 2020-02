Cleveland Cavaliers – New York Knicks: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

New York Knicks gagné en tant que visiteur Cavaliers de Cleveland par 134-139 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Guerriers de l’état d’or 112-131, donc après le match, ils terminent une séquence de cinq défaites consécutives, tandis que les visiteurs remportent la victoire à l’extérieur contre Indiana Pacers par 85-92, ajoutant un total de trois victoires à leurs cinq derniers matchs. New York KnicksAvec ce résultat, il est actuellement hors des play-offs avec 15 matchs gagnés sur 51 joués. Pour sa part, Cavaliers de Cleveland, après le match, il resterait pour l’instant en position éliminatoire avec 13 victoires en 51 matchs. Suivez le classement NBA après le match.

02/04/2020

À 03:53

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il a été marqué par la direction des locaux, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 10-2 et ont eu une différence maximale de 10 points (22-12) et ont conclu avec un 37-33. Puis, au deuxième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-30. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 62-63 sur le comptoir.

Le troisième trimestre a également eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 38-32 (100-95). Enfin, le dernier trimestre a de nouveau eu les deux équipes en tant que protagonistes, avec des mouvements sur le tableau de bord et la quatrième s’est terminée avec un résultat partiel de 27-32, atteignant la fin du trimestre avec une égalité à 127-127, de sorte que le le match avait besoin d’une extension pour rencontrer le vainqueur.

L’extension était dominée par New York KnicksEn fait, il a obtenu un partiel dans ce quart de 11-2, a fait la différence maximale (cinq points) à la fin de l’extension et a terminé avec un résultat partiel de 7-12, soit le résultat final du match 134-139 en faveur de New York Knicks.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de New York Knicks qui se sont démarqués le plus lors de la confrontation étaient Elfrid Payton et Marcus Morris, qui a obtenu 17 points, 15 aides et 11 rebonds et 26 points, une passe décisive et deux rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Kevin Love et Collin Sexton, avec 33 points, six passes décisives et 13 rebonds et 29 points, sept passes décisives et deux rebonds respectivement.

Lors de la prochaine réunion de la NBA, New York Knicks les visages seront vus avec Orlando Magic dans le Madison Square Garden. Pour sa part, Cavaliers de Cleveland fera face Oklahoma City Thunder dans le Arène énergétique de Chesapeake. Consultez le calendrier complet de la NBA.