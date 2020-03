Cleveland Cavaliers obtient un exploit historique dans la NBA

Ils sont l’une des pires équipes de l’actuelle NBA, mais quelque chose d’espoir se met en place Cavaliers de Cleveland. La franchise de l’Ohio attend avec impatience l’avenir et cette dernière phase de la saison régulière marque le début d’un processus de reconstruction passionnant. Jeunes joueurs et vétérans accomplis désireux de les encadrer, ils améliorent leurs performances et réalisent des triomphes méritants. Avant les San Antonio Spurs, ils ont gagné 132-129 en prolongation et ont obtenu quelque chose qui ne s’était pas produit dans cette équipe depuis 1990: quatre joueurs signant un double. En outre, Collin Sexton a obtenu un énorme 26 points.

Kevin Love: 14 points et 18 rebonds.

Andre Drummond: 28 points et 17 rebonds.

Matthew Dellavedova: 14 points et 11 passes décisives.

Larry Nance Jr: 19 points et 10 rebonds

Quatre doubles-doubles pour l’équipe pour la première fois depuis 1990.

“Personne n’est plus grand que l’équipe.” # BeTheFight pic.twitter.com/BWDSRkXepx

– Cleveland Cavaliers (@cavs) 9 mars 2020

.