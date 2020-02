Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Cavaliers de Cleveland il a réussi à gagner à domicile contre Philadelphia 76ers par 108-94 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Miami Heat par 125-119 et après ce match, ils ajoutent un total de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également remporté la victoire à domicile contre Atlanta Hawks par 129-112. Avec ce résultat, pour l’instant Cavaliers de Cleveland Il resterait en dehors des positions de barrage avec 16 victoires en 57 matchs joués. Pour sa part, Philadelphia 76ers, après le match, toujours en position de barrage avec 36 matchs gagnés sur 58 joués. Suivez le classement NBA après le match.

27/02/2020

Agir à 03h23

CET

SPORT.es

Au premier quart, il a été marqué par le leadership de l’équipe à domicile, en fait, il a réalisé un partiel 11-1 et a été fait avec la différence maximale de points (11 points) à la fin du quatrième et a terminé avec un 28-17. Par la suite, au deuxième trimestre Cavaliers de Cleveland a réussi à maintenir sa différence dans le tableau de bord et a terminé avec un résultat partiel de 27-27. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 55-44 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-0 jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 22-24 (77-68). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel 10-2 et ont eu une différence maximale de 15 points (101-86), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel du 31 au 26. Enfin, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 108-94 en faveur de Cavaliers de Cleveland.

Pendant le match, Cavaliers de Cleveland a obtenu la victoire grâce aux 28 points, deux passes et un rebond de Collin Sexton et les 13 points, trois passes et 15 rebonds de Larry nance. Les 20 points, quatre passes décisives et quatre rebonds de Shake milton et les 14 points, deux passes et un rebond de Furkan korkmaz ils n’étaient pas suffisants pour Philadelphia 76ers Gagnez le match.

Le prochain choc de Cavaliers de Cleveland sera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Smoothie King Center. De son côté, dans le prochain match, Philadelphia 76ers cherchera la victoire contre New York Knicks dans le Wells Fargo Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.