Cleveland Cavaliers – San Antonio Spurs: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Cavaliers de Cleveland gagné à domicile pour San Antonio Spurs par 132-129 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Denver Nuggets par 104-102 et après ce match, ils ajoutent un total de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Brooklyn Nets 139-120, complétant une série de quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Cavaliers de ClevelandAvec ce résultat, il est pour l’instant absent des éliminatoires avec 18 victoires en 63 matchs. Pour sa part, San Antonio Spurs, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 26 victoires en 61 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

03/09/2020

À 03:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, les locaux ont été les principaux protagonistes dans le domaine, en fait, ils ont réalisé un partiel 12-2 et ont eu une différence maximale de 17 points (33-16) jusqu’à la conclusion avec un 35-18. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de San Antonio Spurs ils ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont atteint un partiel de 10-1 au cours du trimestre, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 25-32. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 60-50 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a connu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 27-41 et un résultat global de 87-91. Enfin, le dernier quart-temps a de nouveau eu des alternances sur le tableau d’affichage et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 31-27. Après tout cela, le match a atteint la fin du quart avec un nul 118-118 entre les deux équipes, il a donc fallu attendre la prolongation pour rencontrer le vainqueur.

L’extension était dominée par Cavaliers de Cleveland, a élevé la différence à un maximum de six points (128-122) et s’est terminé avec un résultat partiel de 14-11, le résultat final du match étant de 132-129 en faveur de Cavaliers de Cleveland.

Pendant le match, il a souligné la participation de Andre Drummond et Collin Sexton, qui a obtenu 28 points, une passe décisive et 17 rebonds et 28 points, quatre passes décisives et un rebond respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Demar Derozan et Rudy Gay, avec 25 points, quatre passes décisives et huit rebonds et 19 points et neuf rebonds respectivement.

Le lendemain de la NBA, Cavaliers de Cleveland les visages seront vus avec Chicago Bulls dans le United Center. De son côté, le prochain adversaire de San Antonio Spurs sera Dallas Mavericks, avec lequel il sera confronté dans le At & t Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.