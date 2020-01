Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Toronto Raptors réussi à imposer à Cavaliers de Cleveland à domicile par 109-115 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans 111-125, terminant une séquence de quatre défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre Atlanta Hawks par 130-114, donc après ce résultat, ils terminent une série de dix victoires consécutives. Avec ce résultat, Toronto Raptors mettre la main sur les positions de barrage avec 33 matchs gagnés sur 47 joués. Pour sa part, Cavaliers de Cleveland, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 13 matchs gagnés sur 48 disputés. Vérifiez le classement NBA après le duel.

31/01/2020

À 03:33

CET

SPORT.es

Au cours du premier quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un 10-2 partiel au cours du quatrième et ont terminé avec un 26-31. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Cavaliers de Cleveland ils ont réduit les distances sur le tableau de bord, ce qui a conclu avec un résultat partiel de 26-25. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 52-56 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel pendant ce quart de 11-0 et ont eu une différence maximale de 13 points (75-88) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat partiel de 24 -32 et un résultat global de 76-88. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont également réduit les distances à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel 12-2, même si cela n’a pas suffi pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé par un résultat partiel de 33-27, terminant ainsi le match avec un résultat final de 109-115 en faveur des visiteurs.

Au cours de la réunion, il a souligné la participation de Serge Ibaka et Kyle Lowry, qui a obtenu 26 points, une passe décisive et quatre rebonds et 23 points, cinq passes décisives et cinq rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Kevin Love et Collin Sexton, avec 23 points, quatre passes décisives et cinq rebonds et 23 points, quatre passes décisives et quatre rebonds respectivement.

Le lendemain de la NBA, Cavaliers de Cleveland les visages seront vus avec Guerriers de l’état d’or dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Pour sa part, Toronto Raptors fera face Detroit Pistons dans le Arène Little Caesars. Consultez le calendrier complet de la NBA.