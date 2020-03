Cleveland Cavaliers – Utah Jazz: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Utah Jazz gagné en tant que visiteur Cavaliers de Cleveland par 113-126 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Indiana Pacers par 104-113, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre défaites d’affilée, tandis que les visiteurs ont gagné à domicile pour Assistants de Washington 129-119, terminant une séquence de trois victoires au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Utah Jazz mettre la main sur les positions de play-off avec 37 matchs gagnés sur 59 joués. Pour sa part, Cavaliers de Cleveland, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 17 victoires en 60 matchs. Suivez le classement de la NBA après le duel.

03/03/2020

Au premier trimestre, il y avait des alternances dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel 11-2 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 25-31. Puis, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse s’est distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un autre partiel de 13-2 au cours du quatrième et a augmenté la différence jusqu’à un maximum de huit points (25-33) au cours du quatrième, ce qui Il a terminé avec un résultat partiel de 26-28. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 51-59 sur le compteur.

Au troisième trimestre Utah Jazz il a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, a atteint une différence de 15 points (58-73) et a terminé avec un résultat partiel de 31-35 et un total de 82-94. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de Utah Jazz ils se sont distancés à nouveau sur le tableau de bord, ont eu une différence maximale de 18 points (84-102) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 31-32. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 113-126 en faveur de Utah Jazz.

Au cours de la réunion, ils ont souligné Bojan Bogdanovic et Rudy Gobert pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 28 points, six passes décisives et sept rebonds et 20 points, une passe décisive et neuf rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Collin Sexton et Kevin Love, avec 32 points, trois passes décisives et cinq rebonds et 22 points, deux passes décisives et neuf rebonds respectivement.

Le lendemain de la NBA, Cavaliers de Cleveland fera face Boston Celtics dans le Rocket Mortgage Fieldhouse, tandis que Utah Jazz jouera contre New York Knicks dans le Madison Square Garden. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.