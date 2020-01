Cleveland Cavaliers – Washington Wizards: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Assistants de Washington il a gagné Cavaliers de Cleveland loin de la maison 112-124 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec New York Knicks par 86-106, donc après le match, ils terminent une séquence de sept défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également subi une défaite à domicile avec Miami Heat par 134-129. Assistants de WashingtonAvec ce résultat, il reste pour l’instant en position de barrage avec 14 matchs gagnés sur 43 joués, tandis que Cavaliers de Cleveland, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 12 matchs gagnés sur 44 joués. Suivez le classement NBA après le match.

24/01/2020

Loi 25/01/2020 à 21h04

CET

SPORT.es

Le premier quart a été caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel 10-2 au cours du quatrième et se sont terminés avec un résultat de 24-29. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distancés sur le tableau de bord et ont atteint une différence de 14 points (26-40) au cours du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 37-39. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 61-68 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 14-2 et est venue gagner de 20 points (78-98) et a terminé avec un résultat partiel de 25-32 (86-100). Enfin, dans le dernier quart-temps, ils ont coupé les distances avec les locaux, en fait, ils ont obtenu un partiel 11-2, même si cela n’a pas été suffisant pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-24, se terminant ainsi le match avec un score final de 112-124 en faveur de Assistants de Washington.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Assistants de Washington qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Bradley Beal e Ish smith, qui a obtenu 36 points, huit aides et deux rebonds et 17 points, cinq aides et quatre rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Larry nance et Collin Sexton, avec 22 points, trois passes décisives et 12 rebonds et 29 points, quatre passes décisives et quatre rebonds respectivement.

La prochaine réunion du Assistants de Washington sera contre Atlanta Hawks dans le State Farm Arena. De son côté, dans le prochain match, Cavaliers de Cleveland sera mesuré avec Chicago Bulls dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.