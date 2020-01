Clint Capela a une soirée carrière contre Joel Embiid alors que les Rockets gagnent

Comme d’habitude, James Harden a été le meilleur joueur des Houston Rockets (24-11) lors de la victoire de 118-108 de vendredi soir contre les 76ers de Philadelphie (23-14).

Mais le centre de départ Clint Capela a probablement été le facteur X dans la quatrième victoire consécutive de Houston à domicile (score de la boîte).

Jouant sur un talon endolori et face à l’un des meilleurs grands hommes de la ligue au centre des étoiles Joel Embiid, Capela a réussi un record de 30 points (12 tirs sur 16) et 14 rebonds en 37 minutes.

Le joueur de 25 ans a déclaré avant le match qu’il était très excité par la confrontation et le défi d’aller contre Embiid, et cela s’est révélé dans son jeu.

“Chaque fois que je reçois le ballon, il suffit de finir dur à chaque fois”, a déclaré Capela après son match de son état d’esprit concernant le match avec Embiid. «Jouez avec confiance. C’est ce qui s’est passé ce soir. “

Les 30 points de Capela étaient un de ses plus hauts en carrière de 31. Mais étant donné l’adversaire, on pourrait facilement affirmer qu’il s’agissait de l’un de ses meilleurs matchs en carrière – en particulier en attaque et compte tenu de sa blessure au talon.

Dans les commentaires d’après-match, l’entraîneur-chef Mike D’Antoni semblait d’accord. Concernant Capela, D’Antoni a déclaré:

Ce pourrait être son meilleur match depuis longtemps. Il a très bien joué contre un très bon joueur.

Capela s’est également bien comporté contre Embiid sur la défensive, limitant l’étoile des 76ers à 20 points sur un tir de 7 sur 17 (41,2%).

Capela a même fait six de ses huit tentatives de lancers francs (75%), ce qui continue une récente augmentation de sa performance de la ligne. Après avoir tiré 46,7% de la ligne lors de ses 19 premiers matchs cette saison, Capela est à 63,4% sur ses 10 derniers matchs.

Pour la saison à ce jour, Capela affiche désormais une moyenne de 14,5 points (64,5% de tirs), 14,2 rebonds et 1,8 bloc en 33,6 minutes par match. Le total du rebond est le deuxième plus élevé de tous les joueurs de la NBA.

Sur le plan offensif, Capela a certainement bénéficié de plusieurs lobs de Harden – qui était magnifique. Mais pour le leader de la ligue et MVP 2018, ces types de performances deviennent routiniers.

Harden a récolté 44 points, 11 rebonds et 11 passes décisives pour son premier triple-double de la saison, et son clip de tir de 54% (13 sur 24) prolonge une séquence de sept matchs consécutifs de sept matchs consécutifs avec 50% ou mieux.

Même contre les Sixers longs et athlétiques, qui restent parmi les meilleurs de la NBA dans la cote défensive nette, la ligne de Harden ne surprendra probablement personne. Il est historiquement bon.

Mais pour Capela de bien performer contre un All-Star comme Embiid, le tout sur un talon endolori? C’est le genre de performance complémentaire à la grandeur de Harden qui pourrait garder les Rockets (24-11) en haut du classement de l’Ouest et dans le peloton de tête des prétendants au titre cette saison.

