Clint Capela ajouté à la liste des blessures des Rockets avec un talon meurtri

Le centre de départ Clint Capela a été ajouté à la liste des blessures des Houston Rockets avant le match de lundi à Sacramento avec un talon droit meurtri.

Il est répertorié comme susceptible de jouer, ce qui indique que l'équipe ne considère pas la blessure comme importante. Cependant, cela pourrait être un rappel de l’importance de contrôler les minutes de Capela.

Capela a joué 40 minutes et 39 minutes lors de sorties consécutives la semaine dernière, en grande partie parce que les Rockets ont respectivement perdu 25 points et 17 points dans la première moitié de ces matchs contre les San Antonio Spurs et les Los Angeles Clippers.

Les Rockets (20-9) se sont ralliés pour gagner les deux matchs, mais ont dû s'appuyer encore plus sur les meilleurs joueurs tels que Capela en raison de la marge d'erreur réduite.

Pour la saison 2019-20 à ce jour, le Capela de 6 pieds 10 pouces affiche en moyenne 14,0 points (65,8% FG), 14,6 rebonds et 1,9 bloc en 33,5 minutes par match. Ainsi, le total des minutes de la semaine dernière était un peu supérieur à sa norme.

Ce total de 14,6 rebonds se classe deuxième en NBA face à Andre Drummond de Détroit (16,4) par match.

Les options de sauvegarde que l'entraîneur-chef Mike D'Antoni pourrait éventuellement utiliser dans l'espoir de limiter les minutes de Capela incluent le vétéran Tyson Chandler et l'attaquant de deuxième année Gary Clark, qui a frappé 3 points sur 5 à trois points samedi 19 en 19 minutes à Phoenix .

