Clint Capela aura plusieurs semaines de congé

Il vient d’arriver et a déjà rejoint le fléau des blessures de son équipe. Le début du voyage de Clint Capela avec les Atlanta Hawks Ce n’était pas le meilleur, car le joueur sera absent plusieurs semaines en raison d’une fasciite plantaire, a rapporté l’entraîneur Lloyd Pierce cet après-midi.

La blessure subie par Capela est connue pour être très agaçante et réapparaître à plusieurs reprises si elle n’est pas bien guérie lors de sa première tentative. Avec les Hawks ne jouant rien, la franchise donnera au centre suisse suffisamment de temps pour se remettre en forme à 100% avant de revenir sur les pistes pour la fin de la saison.

Il convient de rappeler que Capela est arrivé à Atlanta dans un transfert quadripartite avec le Minnesota, Houston et Denver où lui et Robert Covington étaient les acteurs les plus importants impliqués dans le mouvement et qu’il a donné à Trae Young le pivot de qualité qu’il recherchait.

Lloyd Pierce dit que ce sera «des semaines» avant que Clint Capela ne joue.

– Chris Vivlamore (@CVivlamoreAJC) 19 février 2020

.